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Анди Делор - лучший игрок ноября в чемпионате Франции
Заслуженная награда лидера "Монпелье"
Центрфорвард "Монпелье" Анди Делор признан лучшим игроком ноября во французском чемпионате. Так решил профсоюз футболистов.
Делор набрал 38% голосов своих коллег, опередив нападающего "Монако" Кевина Фолланда и наконечника атак "Бреста" Ирвина Кардону.
В текущем сезоне 29-летний форвард забил уже 8 голов и отдал 6 результативных передач в чемпионате Франции, из которых три гола и два ассиста пришлись на ноябрь. Такая результативность Делора помогает "Монпелье" участвовать в борьбе за еврокубки.
В сентябре и октябре лучшими игроками Лиги 1 признавались Ибрагима Ньяне ("Метц") и Жонатан Бамба ("Лилль").
Mr. Delort, vous avez un cadeau de Noël en avance...— UNFP (@UNFP) December 24, 2020
Avec 38% des votes, le Montpelliérain est le Joueur du Mois de novembre en @Ligue1UberEats #TropheesUNFP pic.twitter.com/Hk8Np6ciPw
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