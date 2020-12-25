Анди Делор - лучший игрок ноября в чемпионате Франции

Центрфорвард "Монпелье" Анди Делор признан лучшим игроком ноября во французском чемпионате. Так решил профсоюз футболистов.

Делор набрал 38% голосов своих коллег, опередив нападающего "Монако" Кевина Фолланда и наконечника атак "Бреста" Ирвина Кардону.

В текущем сезоне 29-летний форвард забил уже 8 голов и отдал 6 результативных передач в чемпионате Франции, из которых три гола и два ассиста пришлись на ноябрь. Такая результативность Делора помогает "Монпелье" участвовать в борьбе за еврокубки.

В сентябре и октябре лучшими игроками Лиги 1 признавались Ибрагима Ньяне ("Метц") и Жонатан Бамба ("Лилль").