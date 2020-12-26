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ПСЖ надеется заманить Меси благодаря Почеттино
Парижане готовят очередной топ-трансфер
Одной из причин приглашения Маурисио Почетттино в "ПСЖ" стало желание владельцев клуба подписать Лионеля Месси летом, сообщает Le Parisien.
Аргентинский специалист начинал свою игровую карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз", как и 5-кратный обладатель "Золотого мяча". Почеттино и Месси давно знакомы и имеют приятельские отношения.
Кроме Почеттино, в "ПСЖ" выступают несколько друзей Лео, включая Неймара. В французском клубе надеются, что это сыграет свою роль, когда Месси будет принимать решение о будущем по истечению контракта с "Барселоной" будущим летом.
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