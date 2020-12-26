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ПСЖ надеется заманить Месси благодаря Почеттино

Франция
(2 голосов)

Парижане готовят очередной топ-трансфер

ПСЖ надеется заманить Месси благодаря Почеттино
Новина українською

Одной из причин приглашения Маурисио Почетттино в "ПСЖ" стало желание владельцев клуба подписать Лионеля Месси летом, сообщает Le Parisien.

Аргентинский специалист начинал свою игровую карьеру в "Ньюэллс Олд Бойз", как и 5-кратный обладатель "Золотого мяча". Почеттино и Месси давно знакомы и имеют приятельские отношения.

Кроме Почеттино, в "ПСЖ" выступают несколько друзей Лео, включая Неймара. В французском клубе надеются, что это сыграет свою роль, когда Месси будет принимать решение о будущем по истечению контракта с "Барселоной" будущим летом.

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В статье: Лионель Месси Барселона Маурисио Почеттино ПСЖ
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Комментарии (1)
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prockop4uck (Киев)
26.12.2020 в 09:52
Хорошая опечатка в заголовке. Уже и редакция стебет обладателя коричневых мячей)
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