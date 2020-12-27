Пайет, Флоренци и не только. ТОП-10 самых красивых голов Франции в 2020 году

Заканчивается год, и вместо того, чтобы грузить вас новыми тысячами букв, подводя всевозможные итоги, предлагаем просто полюбоваться красивыми голами.

Десять шедевров 2020-го из Лиги 1 расставлены в хронологическом порядке, так что просьба ко всем в комментариях выбрать тот, который вам больше других понравился.

Димитри Пайет ("Марсель")

5.02. "Сент-Этьен" - "Марсель" - 0:2

Один из самых хитрых игроков современности в очередной раз всех надул. Стефану Руффье этот мяч обошелся очень дорого: вскоре знаменитого вратаря отстранили от основы "Сент-Этьена".

Гаэль Какута ("Амьен")

15.02. "Амьен" - "ПСЖ" - 4:4

"Амьен" вылетел по итогам неполного сезона-2019/20, но бой, который аутсайдер дал "ПСЖ", останется в истории. Для Гаэля Какута то была, возможно, лучшая игра в длинной и извилистой карьере.

Ирвин Кардона ("Брест")

13.09. "Дижон" - "Брест" - 0:2

Златан Ибрагимович давно покинул Лигу 1, но дело его живет! Воспитанник "Монако" Кардона в целом проводит приличный сезон в Бретани, но гол "Дижону" - это высший пилотаж.

Алессандро Флоренци ("ПСЖ")

2.10. "ПСЖ" - "Анже" - 6:1

Бывший капитан "Ромы" забил свой дебютный гол во Франции так, что его долго не забудут. Ошеломленный "Анже" после такого пропустил еще пять мячей.

Натаниэль Мбуку ("Реймс")

25.10. "Монпелье" - "Реймс" - 0:4

18-летний парень потихоньку подбирается к основе "Реймса", где его ценят за дриблинг, скорость и рисковые решения. На поле Монпелье Мбуку выбрал самый неочевидный из имевшихся вариантов - и не прогадал.

Морган Сансон ("Марсель")

6.11. "Страсбур" - "Марсель" - 0:1

Соавтором гола можно считать Пайета, умудрившегося лежа подать мяч в штрафную. Вышло эффектно и максимально неожиданно - удар Сансона так и остался для "Марселя" единственным за все 90 минут в Страсбурге.

Стефан Баокен ("Анже")

29.11. "Анже" - "Ланс" - 3:1

"Анже" прошлой осенью не только красиво пропускал, но и не менее эффектно забивал. "Пяточка" Баокена была выполнена настолько четко, что у вратаря "Ланса" не было ни единого шанса.

Жонатан Бамба ("Лилль")

13.12. "Лилль" - "Бордо" - 2:1

Бамба в детстве явно был фанатом Роналдиньо - бразильский волшебник любил вот так пробить стоя и без малейшего замаха. Однажды даже забил в ЛЧ в ворота "Челси"!

Арбер Зенели ("Реймс")

13.12. "Брест" - "Реймс" - 2:1

"Сухой лист" - это всегда невероятно красиво. Косовару Арберу Зенели в этом сезоне мало что удается, но на поле "Бреста" он исполнил шедевр.

Анди Делор ("Монпелье")

23.12. "Монпелье" - "Лилль" - 2:3

Лидер атак "Паладинов" сильно проводит весь сезон, но против "Лилля" ему удался, вероятно, лучший гол за всю карьеру. Такая бисиклета с 15 метров - мечта любого игрока.