Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пайет, Флоренци и не только. ТОП-10 самых красивых голов Франции в 2020 году
Есть на что посмотреть!
Заканчивается год, и вместо того, чтобы грузить вас новыми тысячами букв, подводя всевозможные итоги, предлагаем просто полюбоваться красивыми голами.
Десять шедевров 2020-го из Лиги 1 расставлены в хронологическом порядке, так что просьба ко всем в комментариях выбрать тот, который вам больше других понравился.
- Димитри Пайет ("Марсель")
- 5.02. "Сент-Этьен" - "Марсель" - 0:2
Один из самых хитрых игроков современности в очередной раз всех надул. Стефану Руффье этот мяч обошелся очень дорого: вскоре знаменитого вратаря отстранили от основы "Сент-Этьена".
- Гаэль Какута ("Амьен")
- 15.02. "Амьен" - "ПСЖ" - 4:4
"Амьен" вылетел по итогам неполного сезона-2019/20, но бой, который аутсайдер дал "ПСЖ", останется в истории. Для Гаэля Какута то была, возможно, лучшая игра в длинной и извилистой карьере.
- Ирвин Кардона ("Брест")
- 13.09. "Дижон" - "Брест" - 0:2
Златан Ибрагимович давно покинул Лигу 1, но дело его живет! Воспитанник "Монако" Кардона в целом проводит приличный сезон в Бретани, но гол "Дижону" - это высший пилотаж.
- Алессандро Флоренци ("ПСЖ")
- 2.10. "ПСЖ" - "Анже" - 6:1
Бывший капитан "Ромы" забил свой дебютный гол во Франции так, что его долго не забудут. Ошеломленный "Анже" после такого пропустил еще пять мячей.
- Натаниэль Мбуку ("Реймс")
- 25.10. "Монпелье" - "Реймс" - 0:4
18-летний парень потихоньку подбирается к основе "Реймса", где его ценят за дриблинг, скорость и рисковые решения. На поле Монпелье Мбуку выбрал самый неочевидный из имевшихся вариантов - и не прогадал.
- Морган Сансон ("Марсель")
- 6.11. "Страсбур" - "Марсель" - 0:1
Соавтором гола можно считать Пайета, умудрившегося лежа подать мяч в штрафную. Вышло эффектно и максимально неожиданно - удар Сансона так и остался для "Марселя" единственным за все 90 минут в Страсбурге.
- Стефан Баокен ("Анже")
- 29.11. "Анже" - "Ланс" - 3:1
"Анже" прошлой осенью не только красиво пропускал, но и не менее эффектно забивал. "Пяточка" Баокена была выполнена настолько четко, что у вратаря "Ланса" не было ни единого шанса.
- Жонатан Бамба ("Лилль")
- 13.12. "Лилль" - "Бордо" - 2:1
Бамба в детстве явно был фанатом Роналдиньо - бразильский волшебник любил вот так пробить стоя и без малейшего замаха. Однажды даже забил в ЛЧ в ворота "Челси"!
- Арбер Зенели ("Реймс")
- 13.12. "Брест" - "Реймс" - 2:1
"Сухой лист" - это всегда невероятно красиво. Косовару Арберу Зенели в этом сезоне мало что удается, но на поле "Бреста" он исполнил шедевр.
- Анди Делор ("Монпелье")
- 23.12. "Монпелье" - "Лилль" - 2:3
Лидер атак "Паладинов" сильно проводит весь сезон, но против "Лилля" ему удался, вероятно, лучший гол за всю карьеру. Такая бисиклета с 15 метров - мечта любого игрока.
Популярное сейчас
- Палкин – о Луческу в Динамо: Это был год разочарований в человеческих отношениях
- Кухаревич достанется Андерлехту бесплатно – СМИ
- Три топ-клуба Серии А поспорят за экс-игрока Металлиста в январе
- L’Equipe: ПСЖ объявил об отставке Томаса Тухеля
- Невероятная подруга Цитаишвили, с которой футболист проводит отпуск. ФОТО
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО