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Почеттино хочет видеть в ПСЖ Дибалу и Эриксена

Франция
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А это серьезное усиление

Почеттино хочет видеть в ПСЖ Дибалу и Эриксена
UA-Футбол
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Уже совсем скоро "ПСЖ" должен официально объявить, что Маурисио Почеттино возглавит парижский клуб. А пока аргентинец уже формирует трансферные цели.

По данным La Gazzetta dello Sport, наставник хотел бы видеть в своем коллективе двух игроков - Пауло Дибалу и Кристиана Эриксена. С датчанином он долгое время работал в "Тоттенхэме".

Проблем с подписанием Кристиана быть не должно. Что касается Дибалы, то он выпал из старта "зебр", а также не может договориться о новом контракте. "ПСЖ" хочет арендовать двух футболистов с правом выкупа.

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Ранее сообщалось, что также "ПСЖ" следит за капитаном "Лиона".

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В статье: Кристиан Эриксен Ювентус (Турин) Маурисио Почеттино Интер (Милан) Пауло Дибала Пари Сен-Жермен (Париж)
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