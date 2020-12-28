Почеттино хочет видеть в ПСЖ Дибалу и Эриксена

Уже совсем скоро "ПСЖ" должен официально объявить, что Маурисио Почеттино возглавит парижский клуб. А пока аргентинец уже формирует трансферные цели.

По данным La Gazzetta dello Sport, наставник хотел бы видеть в своем коллективе двух игроков - Пауло Дибалу и Кристиана Эриксена. С датчанином он долгое время работал в "Тоттенхэме".

Проблем с подписанием Кристиана быть не должно. Что касается Дибалы, то он выпал из старта "зебр", а также не может договориться о новом контракте. "ПСЖ" хочет арендовать двух футболистов с правом выкупа.