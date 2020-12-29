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ПСЖ объявил об отставке Томаса Тухеля

Франция
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Немецкий тренер официально освобожден от своих обязанностей

ПСЖ объявил об отставке Томаса Тухеля
UA-Футбол
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Томас Тухель больше не является тренером “Пари Сен-Жермен”. Чемпион Франции объявил о расторжении контракта с немецким специалистом на своем официальном сайте. ПСЖ принял решение об отставке Тухеля после “глубокого анализа спортивной ситуации”, говорится в заявлении.

“Я хотел поблагодарить Томасу Тухелю и его тренирскому штабу за все, что они сделали для клуба. Томас работал с энергией и вдохновением на благо клуба, и конечно мы не забудем о хороших временах, проведенных вместе. Желаю ему всего наилучшего в будущем”, – сказал президент ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Тухель возглавил Париж в июле 2018 года. С ним команда провела 127 матчей, показатели: 95 побед, 12 ничьих и 20 поражений (забито 342 гола, пропущено 109). Тухель выиграл с ПСЖ два чемпионских титула (2019, 2020), два Суперкубка Франции (2018, 2019), один Кубок Франции (2020) и Кубок Лиги (2020). В августе “Пари Сен-Жермен” впервые в своей истории сыграл в финале Лиги чемпионов.

Как сообщает Bild, Тухель получил за досрочное расторжение контракта шесть миллионов евро. 47-летний немецкий специалист хочет продолжить свою тренерскую карьеру в английской Премьер-лиге.

Контракт Тухеля с “Пари Сен-Жермен” истекал летом 2021 года. По информации СМИ Тухель имел непростые отношения со спортивным директором ПСЖ Леонардо, критикуя работу клуба на трансферном рынке.

Ожидается, что ПСЖ возглавит экс-тренер “Тоттенхэма” Маурисио Почеттино.

После 17 туров французской Лиги 1 Париж занимает в турнирной таблице третье место, отставая от “Лиона” и “Лилля” на одно очко. В феврале и марте ПСЖ сыграет в 1/8 Лиги чемпионов с “Барселоной”.

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В статье: Томас Тухель Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
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