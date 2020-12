ПСЖ объявил об отставке Томаса Тухеля

Томас Тухель больше не является тренером “Пари Сен-Жермен”. Чемпион Франции объявил о расторжении контракта с немецким специалистом на своем официальном сайте. ПСЖ принял решение об отставке Тухеля после “глубокого анализа спортивной ситуации”, говорится в заявлении.

“Я хотел поблагодарить Томасу Тухелю и его тренирскому штабу за все, что они сделали для клуба. Томас работал с энергией и вдохновением на благо клуба, и конечно мы не забудем о хороших временах, проведенных вместе. Желаю ему всего наилучшего в будущем”, – сказал президент ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

Тухель возглавил Париж в июле 2018 года. С ним команда провела 127 матчей, показатели: 95 побед, 12 ничьих и 20 поражений (забито 342 гола, пропущено 109). Тухель выиграл с ПСЖ два чемпионских титула (2019, 2020), два Суперкубка Франции (2018, 2019), один Кубок Франции (2020) и Кубок Лиги (2020). В августе “Пари Сен-Жермен” впервые в своей истории сыграл в финале Лиги чемпионов.

1 - Thomas Tuchel among Ligue 1 managers (2 games minimum):



2.37 points/game - ????highest average in the history (tied with Unai Emery)

75.6% win-rate - ????highest percentage in the history



Aufwiedersehen. pic.twitter.com/R3GtqjJglP