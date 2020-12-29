Адвокаты Неймара отрицают причастность форварда к вечеринке

27 декабря стало известно, что 28-летний нападающий французского ПСЖ Неймар решил отметить Новый год на родине, организовав 5-дневную вечеринку на которой присутствовало 500 человек.

Позже стало известно, что вместо 500 человек было 150. Сторона футболиста отрицает причастность форварда к мероприятию. "Нет! Это мероприятие агентства Fabrica. Это никак не связано с Неймаром", — цитирует адвокатов бразильца First Post со ссылкой на AFP.

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