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Прокуратура Бразилии начала проверку в отношении вечеринки, которую организовал Неймар

Франция
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На мероприятии футболиста присутствовало 500 человек

Прокуратура Бразилии начала проверку в отношении вечеринки, которую организовал Неймар
Новина українською

Прокуратура Бразилии начала расследование в отношении ряда сообщений о крупной вечеринке, организованной 28-летним нападающим французского "Пари Сен-Жермен" Неймаром на своей вилле на побережье Рио-де-Жанейро в разгар пандемии коронавируса, информирует France 24 со ссылкой на AFP.

Напомним, 27 декабря появилась информация, согласно которой Неймар решил отметить Новый год на родине, организовав пятидневную вечеринку на 500 человек. Позже сообщили, что вместо 500 человек было 150. Сторона футболиста опровергла информацию о причастности форварда к мероприятию.

Сообщалось, что новогодняя вечеринка для форварда "ПСЖ" началась 25 декабря и завершилась только в конце недели. Неймар установил жёсткое правило для своих гостей: мобильные телефоны на вечеринках были запрещены. Форвард не желал, чтобы фотографии и видео распространялись в социальных сетях, особенно в разгар пандемии COVID-19.

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В статье: Неймар ПСЖ Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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