  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Маркиньос стал игроком года во Франции за версией GFFN, обогнав Неймара и Мбаппе
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Маркиньос стал игроком года во Франции за версией GFFN, обогнав Неймара и Мбаппе

Франция
(1 голосов)

Капитан ПСЖ награжден за прекрасный для него год

Маркиньос стал игроком года во Франции за версией GFFN, обогнав Неймара и Мбаппе
Новина українською

Сайт Get French Football News восьмой раз опубликовал топ-100 футболистов 2020-го года, которые выступают во Франции.

Его возглавил капитан "ПСЖ" Маркиньос, став лучшим игроком во французском футболе. Также в тройку лидеров вошли его одноклубники Неймар и Килиан Мбаппе. К слову, француз в прошлом году был обладателем этой награды.

Окончательная десятка выглядит так:

  1. Маркиньос (ПСЖ).
  2. Неймар (ПСЖ).
  3. Килиан Мбаппе (ПСЖ).
  4. Анхель ди Мария (ПСЖ).
  5. Виссам Бен-Йеддер (Монако).
  6. Кэйлор Навас (ПСЖ).
  7. Жозе Фонте (Лилль).
  8. Эдуардо Камавинга (Ренн).
  9. Ренату Саншеш (Лилль).
  10. Мейк Меньян (Лилль).

Маркиньос в 2020-м выиграл с "ПСЖ" внутренний Требл Франции (Чемпионат, Кубок и Кубок Лиги), а также пробился в полуфинал Лиги Чемпионов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар Маркиньос Лига 1 Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
GFFN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...