Маркиньос стал игроком года во Франции за версией GFFN, обогнав Неймара и Мбаппе

Сайт Get French Football News восьмой раз опубликовал топ-100 футболистов 2020-го года, которые выступают во Франции.

Его возглавил капитан "ПСЖ" Маркиньос, став лучшим игроком во французском футболе. Также в тройку лидеров вошли его одноклубники Неймар и Килиан Мбаппе. К слову, француз в прошлом году был обладателем этой награды.

Окончательная десятка выглядит так:

Маркиньос (ПСЖ). Неймар (ПСЖ). Килиан Мбаппе (ПСЖ). Анхель ди Мария (ПСЖ). Виссам Бен-Йеддер (Монако). Кэйлор Навас (ПСЖ). Жозе Фонте (Лилль). Эдуардо Камавинга (Ренн). Ренату Саншеш (Лилль). Мейк Меньян (Лилль).

Маркиньос в 2020-м выиграл с "ПСЖ" внутренний Требл Франции (Чемпионат, Кубок и Кубок Лиги), а также пробился в полуфинал Лиги Чемпионов.