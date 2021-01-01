Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Маркиньос стал игроком года во Франции за версией GFFN, обогнав Неймара и Мбаппе
Капитан ПСЖ награжден за прекрасный для него год
Сайт Get French Football News восьмой раз опубликовал топ-100 футболистов 2020-го года, которые выступают во Франции.
Его возглавил капитан "ПСЖ" Маркиньос, став лучшим игроком во французском футболе. Также в тройку лидеров вошли его одноклубники Неймар и Килиан Мбаппе. К слову, француз в прошлом году был обладателем этой награды.
Окончательная десятка выглядит так:
- Маркиньос (ПСЖ).
- Неймар (ПСЖ).
- Килиан Мбаппе (ПСЖ).
- Анхель ди Мария (ПСЖ).
- Виссам Бен-Йеддер (Монако).
- Кэйлор Навас (ПСЖ).
- Жозе Фонте (Лилль).
- Эдуардо Камавинга (Ренн).
- Ренату Саншеш (Лилль).
- Мейк Меньян (Лилль).
Маркиньос в 2020-м выиграл с "ПСЖ" внутренний Требл Франции (Чемпионат, Кубок и Кубок Лиги), а также пробился в полуфинал Лиги Чемпионов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:GFFN
Популярное сейчас
- Цыганков и Шапаренко, Тайсон и Шахаб. Сборная года УПЛ по версии читателей UA-Футбол
- Лучшего бомбардира-украинца из чемпионата Грузии звала Заря, а он рассматривает три варианта
- На стадионе команды Второй лиги установили новые сиденья, а рядом возвели отель
- ПСЖ заплатил неустойку Тухелю и согласовал контракт с Почеттино
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
Новости по теме
- 13:22 Зарубежные Стало известно, во сколько Реалу обойдется трансфер хавбека РБ Лейпциг
- 19:22 Зарубежные Арсенал сбрасывает балласт, Фонсека зовет к себе экс-Горняка. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- 14:54 Зарубежные Прокуратура Бразилии начала проверку в отношении вечеринки, которую организовал Неймар
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...