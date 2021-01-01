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СМИ: Почеттино подписал контракт с ПСЖ

Франция
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Французский клуб получил нового наставника

СМИ: Почеттино подписал контракт с ПСЖ
Новина українською

Почеттино несколько дней назад подписал контракт с "ПСЖ". Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Аргентинский специалист уже готов встретиться со спортивным директором парижан Леонардо для планирования работы на трансферном рынке. Отмечается, что главной целью является сохранить в команде главных звезд - Килиана Мбаппе и Неймара.

Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан до 2023-го года.

Напомним, предыдущий наставник "ПСЖ" Тухель был отправлен в отставку неделю назад.

Почеттино не занимал пост главного тренера клуба в течение 13 месяцев: он был уволен в ноябре 2019-го с "Тоттенхэма", где наставник провел 4,5 года. Также он возглавлял "Эспаньол" и "Саутгемптон".

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В статье: Маурисио Почеттино Томас Тухель Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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