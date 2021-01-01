СМИ: Почеттино подписал контракт с ПСЖ

Почеттино несколько дней назад подписал контракт с "ПСЖ". Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Аргентинский специалист уже готов встретиться со спортивным директором парижан Леонардо для планирования работы на трансферном рынке. Отмечается, что главной целью является сохранить в команде главных звезд - Килиана Мбаппе и Неймара.

Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан до 2023-го года.

Напомним, предыдущий наставник "ПСЖ" Тухель был отправлен в отставку неделю назад.

Почеттино не занимал пост главного тренера клуба в течение 13 месяцев: он был уволен в ноябре 2019-го с "Тоттенхэма", где наставник провел 4,5 года. Также он возглавлял "Эспаньол" и "Саутгемптон".