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СМИ: Почеттино подписал контракт с ПСЖ
Французский клуб получил нового наставника
Почеттино несколько дней назад подписал контракт с "ПСЖ". Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Аргентинский специалист уже готов встретиться со спортивным директором парижан Леонардо для планирования работы на трансферном рынке. Отмечается, что главной целью является сохранить в команде главных звезд - Килиана Мбаппе и Неймара.
Ранее сообщалось, что контракт будет рассчитан до 2023-го года.
Напомним, предыдущий наставник "ПСЖ" Тухель был отправлен в отставку неделю назад.
Почеттино не занимал пост главного тренера клуба в течение 13 месяцев: он был уволен в ноябре 2019-го с "Тоттенхэма", где наставник провел 4,5 года. Также он возглавлял "Эспаньол" и "Саутгемптон".
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