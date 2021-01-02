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Почеттино прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Франция
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Спордир Леонардо тоже попал в кадр

Почеттино прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ
Новина українською

Бывший тренер "Тоттенхэма", "Эспаньола" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино прибыл на базу "ПСЖ" для подписания контракта. Этот факт подтверждает видео от французского медиа RMC Sport.

Перед тренером на территорию "Камп де Лож" прибыл спортивный директор парижан Леонардо. Вскоре начнется встреча руководства клуба с аргентинским специалистом.

Напомним, что Маурисио Почеттино выступал за "ПСЖ" в 2001-2003 гг. Отмечается, что соглашение между сторонами будет заключено до 2023-го года.

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В статье: Маурисио Почеттино Лига 1 Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
RMC Sport

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