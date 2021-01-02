Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ
Спордир Леонардо тоже попал в кадр
Бывший тренер "Тоттенхэма", "Эспаньола" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино прибыл на базу "ПСЖ" для подписания контракта. Этот факт подтверждает видео от французского медиа RMC Sport.
???????? Pochettino qui se fait remettre un masque aux couleurs parisiennes à son arrivée. Et un Leonardo tout sourire avant l'officialisation. pic.twitter.com/eglX42hNkz— RMC Sport (@RMCsport) January 2, 2021
Перед тренером на территорию "Камп де Лож" прибыл спортивный директор парижан Леонардо. Вскоре начнется встреча руководства клуба с аргентинским специалистом.
Напомним, что Маурисио Почеттино выступал за "ПСЖ" в 2001-2003 гг. Отмечается, что соглашение между сторонами будет заключено до 2023-го года.
Популярное сейчас
- Ювентус ищет усиление в Китае, а МЮ не забыл про Санчо. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Проверка Бьелсой в условиях плотности. Тоттенхэм – Лидс Юнайтед. Анонс и прогноз матча 17-го тура АПЛ
- Израильский вектор Динамо, страсти по Абада и новое место работы тренера Демченко. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Стало известно, во сколько Реалу обойдется трансфер хавбека РБ Лейпциг
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО