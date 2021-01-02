Почеттино прибыл в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Бывший тренер "Тоттенхэма", "Эспаньола" и "Саутгемптона" Маурисио Почеттино прибыл на базу "ПСЖ" для подписания контракта. Этот факт подтверждает видео от французского медиа RMC Sport.

???????? Pochettino qui se fait remettre un masque aux couleurs parisiennes à son arrivée. Et un Leonardo tout sourire avant l'officialisation. pic.twitter.com/eglX42hNkz — RMC Sport (@RMCsport) January 2, 2021

Перед тренером на территорию "Камп де Лож" прибыл спортивный директор парижан Леонардо. Вскоре начнется встреча руководства клуба с аргентинским специалистом.

Напомним, что Маурисио Почеттино выступал за "ПСЖ" в 2001-2003 гг. Отмечается, что соглашение между сторонами будет заключено до 2023-го года.