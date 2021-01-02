Официально: Почеттино стал главным тренером ПСЖ

"ПСЖ" официально объявил о заключении договора с новым наставником команды Почеттино. Аргентинский специалист подписал контракт до июня 2023-го года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"Я очень счастлив, что имею честь стать новым тренером "ПСЖ ". Спасибо руководителям клуба за доверие, которое они мне оказывают. Как известно, этот клуб всегда сохранял особое место в моем сердце. У меня есть прекрасные воспоминания о нем, особенно об уникальной атмосфере Парк де Пренс. Сегодня я возвращаюсь в клуб с большими амбициями, а также очень хочу работать с одними из самых талантливых игроков в мире. Эта команда имеет фантастический потенциал, и я сделаю все, чтобы выигрывать как можно больше. Мы также сделаем все возможное, чтобы предоставить нашей команде ту боевую и уникальную игровую идентичность, которую сторонники Парижа всегда любили", - сказал аргентинец.

Почеттино выступал в составе "ПСЖ" в 2001-2003 гг. За это время он провел 95 матчей, забив шесть голов. Аргентинец играл на позиции центрального защитника.

Предыдущим клубом специалиста был лондонский "Тоттенхэм", из которого его уволили в октябре 2019-го года. С тех пор тренер был без работы. В состоянии "шпор" Почеттино проработал 4,5 года, однажды дойдя до финала Лиги Чемпионов.