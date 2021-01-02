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Президент ПСЖ: Возвращение Почеттино идеально соответствует нашим амбициям

Франция
(1 голосов)

Аль-Хелаифи прокомментировал назначение аргентинского специалиста

Президент ПСЖ: Возвращение Почеттино идеально соответствует нашим амбициям
Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи поделился мыслями насчет назначения Маурисио Почеттино на место главного тренера французского клуба.

"Мы с удовольствием приветствуем Маурисио Почеттино на посту главного тренера первой команды. Я горжусь тем, что наш бывший капитан возвращается в клуб, который всегда оставался его домом.

Возвращение Маурисио идеально соответствует нашим амбициям и знаменует собой открытие новой главы в истории нашего клуба – главы, которая, уверен, порадует наших фанатов", – рассказал глава парижского клуба.

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В статье: Маурисио Почеттино Нассер Аль-Хелаифи Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
ПСЖ

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