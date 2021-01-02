Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент ПСЖ: Возвращение Почеттино идеально соответствует нашим амбициям
Аль-Хелаифи прокомментировал назначение аргентинского специалиста
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи поделился мыслями насчет
"Мы с удовольствием приветствуем Маурисио Почеттино на посту главного тренера первой команды. Я горжусь тем, что наш бывший капитан возвращается в клуб, который всегда оставался его домом.
Возвращение Маурисио идеально соответствует нашим амбициям и знаменует собой открытие новой главы в истории нашего клуба – главы, которая, уверен, порадует наших фанатов", – рассказал глава парижского клуба.
Популярное сейчас
- Бывший игрок и тренер Барселоны введен в искусственную кому
- Динамо поспорит с Фенербахче за бразильского вингера – СМИ
- Новый клуб Демченко, кризисное решение Реала, победа МЮ. Главные новости за 1 января
- ПСЖ объявил об отставке Томаса Тухеля
- Защитник Шахтера продемонстрировал свою роскошную киевскую квартиру и рассказал о феях. ФОТО
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО