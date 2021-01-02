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Ди Мария продлит контракт с ПСЖ, если не потеряет место в составе при Почеттино
Аргентинец хочет продолжать играть важную роль в составе парижан
Вингер "ПСЖ" Анхель Ди Мария ведет переговоры с парижским клубом по поводу подписания нового контракта.
32-летний аргентинец готов продлить соглашение, если
Контракт Ди Марии действует до конца текущего сезона. В нынешней кампании Анхель принял участие в 12 матчах чемпионата Франции.
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Источник:Le Parisien
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