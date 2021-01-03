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Почеттино: Игроки должны заслужить носить футболку ПСЖ

Франция
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Аргентинцу придётся привить команде новый менталитет

Почеттино: Игроки должны заслужить носить футболку ПСЖ
Новина українською

Новоиспеченный главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился мыслями после назначения на этот пост.

"Игроки должны заслужить эту футболку. Мы находимся в очень крупном клубе, где важно не просто побеждать. Нужно выигрывать стильно.

Дисциплина – это самое важное. Уважение и дружба тоже важны. Это касается не только футболистов или членов тренерского штаба, но и всех, кто работает в клубе, на базе, на стадионе.

Мы здесь для того, чтобы помочь клубу и игрокам достичь того, чего они хотят. А именно – брать трофеи. Мы хотим выстроить менталитет и игровую философию, которых будут придерживаться все", – сказал Почеттино Le Parisien.

Напомним, Почеттино подписал контракт с "ПСЖ" до июня 2023 года.

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В статье: Маурисио Почеттино ПСЖ
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