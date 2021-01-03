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Почеттино: Игроки должны заслужить носить футболку ПСЖ
Аргентинцу придётся привить команде новый менталитет
Новоиспеченный главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино поделился мыслями после назначения на этот пост.
"Игроки должны заслужить эту футболку. Мы находимся в очень крупном клубе, где важно не просто побеждать. Нужно выигрывать стильно.
Дисциплина – это самое важное. Уважение и дружба тоже важны. Это касается не только футболистов или членов тренерского штаба, но и всех, кто работает в клубе, на базе, на стадионе.
Мы здесь для того, чтобы помочь клубу и игрокам достичь того, чего они хотят. А именно – брать трофеи. Мы хотим выстроить менталитет и игровую философию, которых будут придерживаться все", – сказал Почеттино Le Parisien.
Напомним, Почеттино подписал контракт с "ПСЖ" до июня 2023 года.
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