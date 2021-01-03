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У игрока ПСЖ обнаружен коронавирус

Франция
(1 голосов)

Не все пообщались вживую с новым тренером

У игрока ПСЖ обнаружен коронавирус
Новина українською

Один из игроков ПСЖ заболел на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

После тестов, проведенных в это воскресенье, у одного из футболистов был подтвержден положительный результат теста на Covid-19. Клуб заявил, что он будет уважать изоляцию и действовать согласно медицинскому протоколу.

Кто это именно - не сообщается.

Напомним, что клуб недавно получил нового тренера, и сегодня состоялась первая встреча с Маурисио Почеттино.

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В статье: Маурисио Почеттино Лига 1 Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж коронавирус
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Источник:
Twitter PSG

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