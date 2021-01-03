Франция
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У игрока ПСЖ обнаружен коронавирус
Не все пообщались вживую с новым тренером
Один из игроков ПСЖ заболел на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
После тестов, проведенных в это воскресенье, у одного из футболистов был подтвержден положительный результат теста на Covid-19. Клуб заявил, что он будет уважать изоляцию и действовать согласно медицинскому протоколу.
Кто это именно - не сообщается.
Напомним, что клуб недавно получил нового тренера, и сегодня состоялась первая встреча с Маурисио Почеттино.
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Источник:Twitter PSG
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