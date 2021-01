Съемки в фильме и пьяный Роналдиньо: Почеттино был капитаном самого безумного ПСЖ

Это уже тренд - большие клубы возглавляют их бывшие звезды. Зидан в "Реале", Куман в "Барсе", Лэмпард, Сульшер, Пирло - всех не перечислить.

Возвращение Маурисио Почеттино на "Парк де Пренс" вполне укладывается в канву того, что происходит. Правда, помнят аргентинца в футболке чемпиона Франции далеко не все. Для молодого поколения "ПСЖ" - эдакий всесильный денежный спрут, хватающий всех, кто чего-то стоит.

Почеттино же играл за совсем другой Париж. В начале нулевых команда тоже пестрела громкими именами, но рядом с гениальными художниками здесь играли персонажи, которых даже Википедия не помнит.

"Шериф" впервые попал в столицу Франции ровно двадцать лет назад, в январе 2001-го. Ему было 29 лет, за плечами остались отличные годы в "Ньюэлзе" и "Эспаньоле". Тренер Луис Фернандес после вояжа в Испанию перестраивал команду на пиренейский лад. Вместе с Маурисио в Париж тогда перебрались ветеран Кристобаль, "вечно перспективный", но в итоге нигде не заигравший Угу Леаль, прогрессирующий защитник Габи Хайнце и ноунейм из дубля "Барсы" Микель Артета.

Новая команда по задумке Фернандеса должна была ценить мяч, создавать угрозу через пас - в общем, все то, к чему нас приучили испанцы за последние двадцать лет. Для Франции начала века это было что-то новенькое, и штормило "ПСЖ" будь здоров. В марте 2001-го Париж побеждал "Депортиво" в Лиге чемпионов 3:0, но Вальтер Пандиани за полчаса все перевернул - 3:4.

Почеттино за той игрой наблюдал со скамейки - он едва приехал и почти не говорил по-французски. Зато уже спустя четыре месяца у него была капитанская повязка.

***

Так говорит Лионель Летици, основной голкипер "ПСЖ" в начале века. На его глазах Canal + привез на "Парк де Пренс" не только десант из Примеры, но и самого Роналдиньо. Это фантастика, что наивысшим достижением той команды так и остался Кубок Интертото.

Глобально, проблем было две - слишком неровный состав и обилие взбалмошной молодежи. Роналдиньо, Окоча и Анелька по-настоящему классно сыграли вместе считанные матчи. Николя в юности ругался везде и со всеми, докатившись по итогу до Турции. У Фернандеса ему не понравился стиль - дескать, маловато передач в штрафную. В ярости Анелька даже ударил журналиста - и получил бан. Джей-Джей хотел быть только первым парнем на деревне - он обретет лучшее для себя место в "Болтоне" Сэма Аллардайса.

Ну а Роналдиньо - вообще отдельная история. Перешедший со скандалом из "Гремио" бразилец быстро открыл для себя мир винных погребов Франции, и по воспоминаниям хавбека Жерома Леруа, нередко засыпал в солнцезащитных очках прямо на массажном столе.

***

Почеттино был островком рассудительности в этом море ярких, но фантастически недисциплинированных оригиналов.

На поле Почеттино был сродни Пуйолю - лидер, не блистающий техникой, но отбирающий и перехватывающий массу мячей. В его годы в футболе вообще дозволялось гораздо больше, чем сейчас. Маурисио с детства усвоил технику прыжка с расправленными локтями - в Лиге 1 его боялись не меньше, чем подкатов Сириля Рула.

И еще он здорово играл головой. В неполных ста матчах за Париж Почеттино забил шесть голов - все однотипные, после розыгрышей стандартов.

К слову сказать, именно его провал в Париже стал одной из причин приобретения Почеттино. После 1:5 от "Седана" в декабре 2000-го Бержеро уволили, пришел Фернандес и затеял свою кадровую революцию.

***

У того "ПСЖ" не было стабильности, но был стиль. Команда в полном составе даже в фильме сняться успела. Вот на этом фото парижские звезды - Окоча, Роналдиньо, Почеттино - и главный герой фильма "Три нуля" Тибор Ковач.

На поле же все было неоднозначно. В те редкие дни, когда Ронни и Джей-Джей не превращали матч в соревнование по обводкам, "ПСЖ" действительно разрывал. Весной 2002-го столичная команда проиграла только один матч за три месяца. Неожиданный толчок талантливым раздолбаям дал проигранный полуфинал Кубка лиги с "Бордо", в котором "ПСЖ" явно засудили. Красные тогда схлопотали Бернар Менди и помощник Фернандеса Жан-Луис Гассе, а сам Луис на стоянке заблокировал машину главного арбитра, требуя показать рапорт, за что получил от лиги шесть месяцев дисквалификации - правда, только в кубковых соревнованиях.

Вот на том коротком отрезке они все феерили - Ронни, Окоча, Артета, Леаль, Дею, Алоизио. Ну а Почеттино их подчищал, привнося в этот карнавал нотку благоразумия.

Немного жаль, что времени у той команды не было совсем - уже летом Окоча и Анелька ушли, Артета вернулся в "Барсу", которая тут же перепродала его в "Рейнджерс", а Роналдиньо после великолепного чемпионата мира и легендарного гола Симену играл только под настроение.

Обычно он предпочитал матчи против лидеров. Например, на "Велодроме" бразильцу удался спектакль, после которого ему стоя аплодировал стадион - первый и последний такой случай в истории Ле Класико.

Да и вообще на своем поле в сезоне-2002/03 "ПСЖ" обыграл всех лидеров сезона - "Бордо", "Осер", "Монако", "Лион", "Марсель". И при этом сам финишировал аж 11-м - Роналдиньо не желал напрягаться в рядовых встречах. Правда, был еще Кубок Франции, где Париж при активной помощи бразильца дошел до финала, но там не сдержал юного Джибриля Сиссе, который вот-вот должен был отправиться в "Ливерпуль".

***

Ну и… все. Провал, спущенные флаги, отставка Фернандеса, приход Халилходжича, уходы всех и вся. Почеттино тоже не остался - собрал вещи и укатил в "Бордо". Так закончилась последняя звездная команда "ПСЖ" эры Canal + - впереди были темные годы с редкими просветлениями имени Педру Паулеты.

Тем не менее, Почеттино в Париже нравилось. Еще после отставки Маурисио из "Тоттенхэма" главред L’Equipe Венсан Дюлук писал, что аргентинец хочет вернуться в Париж. Эту идею двумя руками поддерживал и Луис Фернандес.

Конечно, много воды утекло, все переменилось. У Почеттино давно нету длинных волос, а в Париже из знакомых аргентинцу лиц остались только два стюарда на "Парк де Пренс" и шеф-повар в элитном ресторане "Казодор", расположенному аккурат напротив тренировочного поля "ПСЖ". Двадцать лет назад Маурисио так понравилась местная кухня, что он подружился с тем, кто ее готовил.

Но не только это осталось прежним, есть еще важный нюанс. Как и в эру Роналдиньо с Анелька, у Парижа снова мало времени. Контракты Неймара и Мбаппе заканчиваются через полтора года, и продлевать их они не спешат. Также непонятно, как себя поведут шейхи после катарского чемпионата мира, запланированного на все тот же 2022-й. Не секрет, что ЧМ и "ПСЖ" - связанные между собой имиджевые проекты.

In January 2001, Mauricio Pochettino signed for PSG.



20 years later, he's returning as manager pic.twitter.com/csvago0mRa