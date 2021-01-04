Съемки в фильме и пьяный Роналдиньо: Почеттино был капитаном самого безумного ПСЖ

Это уже тренд - большие клубы возглавляют их бывшие звезды. Зидан в "Реале", Куман в "Барсе", Лэмпард, Сульшер, Пирло - всех не перечислить.

Возвращение Маурисио Почеттино на "Парк де Пренс" вполне укладывается в канву того, что происходит. Правда, помнят аргентинца в футболке чемпиона Франции далеко не все. Для молодого поколения "ПСЖ" - эдакий всесильный денежный спрут, хватающий всех, кто чего-то стоит.

Почеттино же играл за совсем другой Париж. В начале нулевых команда тоже пестрела громкими именами, но рядом с гениальными художниками здесь играли персонажи, которых даже Википедия не помнит.

"Шериф" впервые попал в столицу Франции ровно двадцать лет назад, в январе 2001-го. Ему было 29 лет, за плечами остались отличные годы в "Ньюэлзе" и "Эспаньоле". Тренер Луис Фернандес после вояжа в Испанию перестраивал команду на пиренейский лад. Вместе с Маурисио в Париж тогда перебрались ветеран Кристобаль, "вечно перспективный", но в итоге нигде не заигравший Угу Леаль, прогрессирующий защитник Габи Хайнце и ноунейм из дубля "Барсы" Микель Артета.

Bon Retour à la Maison #Pochettino pic.twitter.com/IOdUHS1Kfc — Le Fin Connaisseur du PSG (@FcPSGG) December 27, 2020

Новая команда по задумке Фернандеса должна была ценить мяч, создавать угрозу через пас - в общем, все то, к чему нас приучили испанцы за последние двадцать лет. Для Франции начала века это было что-то новенькое, и штормило "ПСЖ" будь здоров. В марте 2001-го Париж побеждал "Депортиво" в Лиге чемпионов 3:0, но Вальтер Пандиани за полчаса все перевернул - 3:4.

Почеттино за той игрой наблюдал со скамейки - он едва приехал и почти не говорил по-французски. Зато уже спустя четыре месяца у него была капитанская повязка.

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"Маурисио влился в коллектив и заговорил по-французски очень быстро. Он хороший парень, с правильными человеческими качествами. Знаете, не из тех, кто орет в раздевалке. Наоборот, всегда был спокоен, собран, его речи вдумчивы и разумны. И, конечно, как вратарю мне было спокойнее, когда Почеттино был на поле".

Так говорит Лионель Летици, основной голкипер "ПСЖ" в начале века. На его глазах Canal + привез на "Парк де Пренс" не только десант из Примеры, но и самого Роналдиньо. Это фантастика, что наивысшим достижением той команды так и остался Кубок Интертото.

Глобально, проблем было две - слишком неровный состав и обилие взбалмошной молодежи. Роналдиньо, Окоча и Анелька по-настоящему классно сыграли вместе считанные матчи. Николя в юности ругался везде и со всеми, докатившись по итогу до Турции. У Фернандеса ему не понравился стиль - дескать, маловато передач в штрафную. В ярости Анелька даже ударил журналиста - и получил бан. Джей-Джей хотел быть только первым парнем на деревне - он обретет лучшее для себя место в "Болтоне" Сэма Аллардайса.

Ну а Роналдиньо - вообще отдельная история. Перешедший со скандалом из "Гремио" бразилец быстро открыл для себя мир винных погребов Франции, и по воспоминаниям хавбека Жерома Леруа, нередко засыпал в солнцезащитных очках прямо на массажном столе.

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Почеттино был островком рассудительности в этом море ярких, но фантастически недисциплинированных оригиналов.

"Маурисио всегда хотел понимать вещи глубже: что на поле, что в клубе, что в повседневной жизни. Этим он мне немного напоминал Леонардо. Шериф был большим профессионалом, очень уважаемым в команде. Уже тогда все указывало, что он пойдет в тренеры", - объясняет Джимми Алжерино.

El PSG lo hace oficial. Mauricio Pochettino es su nuevo entrenador. Jugó dos temporadas y compartió equipo con Ronaldinho. pic.twitter.com/VGUnjWnt28 — Martin Charquero (@MartinCharquero) January 2, 2021

На поле Почеттино был сродни Пуйолю - лидер, не блистающий техникой, но отбирающий и перехватывающий массу мячей. В его годы в футболе вообще дозволялось гораздо больше, чем сейчас. Маурисио с детства усвоил технику прыжка с расправленными локтями - в Лиге 1 его боялись не меньше, чем подкатов Сириля Рула.

И еще он здорово играл головой. В неполных ста матчах за Париж Почеттино забил шесть голов - все однотипные, после розыгрышей стандартов.

"Я играл против Маурисио. У него не было высокой скорости, но впечатляли его выбор позиции и умение предугадывать ход событий. Он был всегда там, где надо", - вспоминает Филипп Бержеро.

К слову сказать, именно его провал в Париже стал одной из причин приобретения Почеттино. После 1:5 от "Седана" в декабре 2000-го Бержеро уволили, пришел Фернандес и затеял свою кадровую революцию.

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У того "ПСЖ" не было стабильности, но был стиль. Команда в полном составе даже в фильме сняться успела. Вот на этом фото парижские звезды - Окоча, Роналдиньо, Почеттино - и главный герой фильма "Три нуля" Тибор Ковач.

На поле же все было неоднозначно. В те редкие дни, когда Ронни и Джей-Джей не превращали матч в соревнование по обводкам, "ПСЖ" действительно разрывал. Весной 2002-го столичная команда проиграла только один матч за три месяца. Неожиданный толчок талантливым раздолбаям дал проигранный полуфинал Кубка лиги с "Бордо", в котором "ПСЖ" явно засудили. Красные тогда схлопотали Бернар Менди и помощник Фернандеса Жан-Луис Гассе, а сам Луис на стоянке заблокировал машину главного арбитра, требуя показать рапорт, за что получил от лиги шесть месяцев дисквалификации - правда, только в кубковых соревнованиях.

Вот на том коротком отрезке они все феерили - Ронни, Окоча, Артета, Леаль, Дею, Алоизио. Ну а Почеттино их подчищал, привнося в этот карнавал нотку благоразумия.

Немного жаль, что времени у той команды не было совсем - уже летом Окоча и Анелька ушли, Артета вернулся в "Барсу", которая тут же перепродала его в "Рейнджерс", а Роналдиньо после великолепного чемпионата мира и легендарного гола Симену играл только под настроение.

Обычно он предпочитал матчи против лидеров. Например, на "Велодроме" бразильцу удался спектакль, после которого ему стоя аплодировал стадион - первый и последний такой случай в истории Ле Класико.

Да и вообще на своем поле в сезоне-2002/03 "ПСЖ" обыграл всех лидеров сезона - "Бордо", "Осер", "Монако", "Лион", "Марсель". И при этом сам финишировал аж 11-м - Роналдиньо не желал напрягаться в рядовых встречах. Правда, был еще Кубок Франции, где Париж при активной помощи бразильца дошел до финала, но там не сдержал юного Джибриля Сиссе, который вот-вот должен был отправиться в "Ливерпуль".

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Ну и… все. Провал, спущенные флаги, отставка Фернандеса, приход Халилходжича, уходы всех и вся. Почеттино тоже не остался - собрал вещи и укатил в "Бордо". Так закончилась последняя звездная команда "ПСЖ" эры Canal + - впереди были темные годы с редкими просветлениями имени Педру Паулеты.

Тем не менее, Почеттино в Париже нравилось. Еще после отставки Маурисио из "Тоттенхэма" главред L’Equipe Венсан Дюлук писал, что аргентинец хочет вернуться в Париж. Эту идею двумя руками поддерживал и Луис Фернандес.

Très heureux de la nomination de mon ancien capitaine au poste d’entraîneur du @PSG_inside .. j’espère qu’il pourra ramener la coupe aux grandes oreilles aux supporters ! Fuerte abrazo amigo pic.twitter.com/tqPMwPminU — Luis Fernandez (@Fernandez_beIN) January 2, 2021

"Он знает клуб, знает наши традиции. Это объединяет. У Почеттино есть характер, подход к каждому, и по ходу карьеры он доказал умение подбирать игрокам оптимальную позицию. И, главное, Маурисио действительно любил "ПСЖ", он говорил мне это. Во время выступлений за Париж он наслаждался каждым днем. Он любит болельщиков, а они его. Вот увидите, игроки будут за него драться".

Конечно, много воды утекло, все переменилось. У Почеттино давно нету длинных волос, а в Париже из знакомых аргентинцу лиц остались только два стюарда на "Парк де Пренс" и шеф-повар в элитном ресторане "Казодор", расположенному аккурат напротив тренировочного поля "ПСЖ". Двадцать лет назад Маурисио так понравилась местная кухня, что он подружился с тем, кто ее готовил.

Но не только это осталось прежним, есть еще важный нюанс. Как и в эру Роналдиньо с Анелька, у Парижа снова мало времени. Контракты Неймара и Мбаппе заканчиваются через полтора года, и продлевать их они не спешат. Также непонятно, как себя поведут шейхи после катарского чемпионата мира, запланированного на все тот же 2022-й. Не секрет, что ЧМ и "ПСЖ" - связанные между собой имиджевые проекты.

In January 2001, Mauricio Pochettino signed for PSG.



20 years later, he's returning as manager pic.twitter.com/csvago0mRa — Emmanuel Chibuzor (@Emmanuel_904) January 2, 2021

Контракт Почеттино, кстати, тоже рассчитан на полтора сезона. Похоже, это все, что есть у него для победы в ЛЧ. Отсюда и спешка с увольнением Тухеля после слабого отрезка. Полтора года за которыми только неизвестность.

В начале века полутора лет не хватило Ронни, Окоче и Фернандесу, чтобы выиграть хоть что-либо. Посмотрим, что покажут Мбаппе, Неймар и Почеттино. Отсчет пошел.