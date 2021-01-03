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"Хватит ржать, тренируемся!" Почеттино жестко провел первое занятие в ПСЖ

Франция
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Журналисты разузнали детали

"Хватит ржать, тренируемся!" Почеттино жестко провел первое занятие в ПСЖ
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Парижское издание Le Parisien чуть ли не поминутно описало первую тренировку "ПСЖ" под руководством нового тренера Маурисио Почеттино.

По информации источника, аргентинец имеет довольно жесткий стиль работы. Когда кто-то в команде пошутил и раздался смех, он моментально это пресек: "Хватит ржать, тренируемся!"

Часть занятия, касающуюся физической подготовки, провел сын Почеттино Себастьяно. Он учился в Париже, поэтому хорошо знает французский язык. Сегодня Себастьяно делал упор на челночном беге, на каждом шагу подгоняя парижских звезд, призывая их "держать темп на поворотах" и не забывать об "акценте на первых двух-трех шагах".

Почеттино-старший в это время находился в центре поля вместе с президентом "ПСЖ" Насером Аль-Хелаифи и спортдиром Леонардо. Катарец приходил, чтобы представить нового тренера команде.

Похоже, игроки уже в курсе, насколько педантичен Почеттино, поэтому на тренировку вовремя явились все, кроме Кейлора Наваса - он опоздал на пять минут.

Примечательно, что два других ассистента тренера - Мигель Д’Агостино и Хесус Перес инструктировали игроков "ПСЖ" на испанском. В то же время Зумана Камара, работавший помощником у Унаи Эмери и Томаса Тухеля, по решению Почеттино отстранен от тренировок и займет другой пост в клубе.

Напомним, Почеттино возглавил "ПСЖ" на этой неделе, подписав контракт на полтора сезона. До этого он не работал более года после увольнения из "Тоттенхэма".

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В статье: Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
GFFN

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