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"Хватит ржать, тренируемся!" Почеттино жестко провел первое занятие в ПСЖ
Журналисты разузнали детали
Парижское издание Le Parisien чуть ли не поминутно описало первую тренировку "ПСЖ" под руководством нового тренера Маурисио Почеттино.
По информации источника, аргентинец имеет довольно жесткий стиль работы. Когда кто-то в команде пошутил и раздался смех, он моментально это пресек: "Хватит ржать, тренируемся!"
Часть занятия, касающуюся физической подготовки, провел сын Почеттино Себастьяно. Он учился в Париже, поэтому хорошо знает французский язык. Сегодня Себастьяно делал упор на челночном беге, на каждом шагу подгоняя парижских звезд, призывая их "держать темп на поворотах" и не забывать об "акценте на первых двух-трех шагах".
Почеттино-старший в это время находился в центре поля вместе с президентом "ПСЖ" Насером Аль-Хелаифи и спортдиром Леонардо. Катарец приходил, чтобы представить нового тренера команде.
Похоже, игроки уже в курсе, насколько педантичен Почеттино, поэтому на тренировку вовремя явились все, кроме Кейлора Наваса - он опоздал на пять минут.
Примечательно, что два других ассистента тренера - Мигель Д’Агостино и Хесус Перес инструктировали игроков "ПСЖ" на испанском. В то же время Зумана Камара, работавший помощником у Унаи Эмери и Томаса Тухеля, по решению Почеттино отстранен от тренировок и займет другой пост в клубе.
Напомним, Почеттино возглавил "ПСЖ" на этой неделе, подписав контракт на полтора сезона. До этого он не работал более года после увольнения из "Тоттенхэма".
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