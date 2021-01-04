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У лидеров Лиона диагностирован коронавирус

Франция
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В 2021-м пока мало что поменялось в данном компоненте

У лидеров Лиона диагностирован коронавирус
Новина українською

Нападающий "Лиона" Карл Токо-Экамби не сыграет против "Ланса". Причина простая – положительный результат теста на инфекцию COVID-19.

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На данный момент камерунец является лучшим бомбардиром команды – в его активе 9 голов. В общем рейтинговом зачете голеадоров Лиги 1 Токо-Экамби идет на третьем месте вслед за Диа из "Реймса" и Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"). Также Карл отдал 4 результативные передачи своим партнерам.

Добавим, что партнер форварда, полузащитник "Лиона" Бруно Гимараеш, также подхватил коронавирус и отправился на самоизоляцию. В текущем сезоне бразилец забил один гол и оформил один ассист.

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В статье: Лион Олимпик (Лион) Карл Токо-Экамби Бруно Гимараэс коронавирус
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Источник:
L'Équipe

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