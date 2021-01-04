ПСЖ хочет выкупить контракт Мойзе Кина

"Пари Сен-Жермен" ведет переговоры с "Эвертоном" о полноценной покупке нападающего Мойзе Кина.

По информации Sky Sports, новый главный тренер парижан Маурисио Почеттино будет отчаянно пытаться сохранить 20-летнего нападающего, находящегося блестящей форме. Боссы "ПСЖ" уже предложили "ирискам" около € 35 млн. Боссы "Эвертона" готовы рассмотреть возможность расстаться с футболистом, если они смогут окупить сумму, затраченную на покупку Кина у туринского "Ювентуса" летом 2019 года — € 27 млн.

За парижан молодой итальянец в 16 матчах во всех турнирах забил 9 мячей.