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Наставник Марселя подтвердил, что клуб интересуется польским форвардом Наполи
Итальянцы удерживать Аркадиуша не будут
Польский форвард "Наполи" Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в "Марселе". Андре Виллаш-Боаш прокомментировал данные слухи.
"Я могу подтвердить интерес к Милику, но никакие переговоры с "Наполи" пока что не ведутся. Милик - не единственный вариант. Возможно, это самая сложная цель для нас и зимой его будет переманить непросто", - приводит слова португальца L'Equipe.
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Отметим, что до этого от Милика
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