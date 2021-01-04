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Наставник Марселя подтвердил, что клуб интересуется польским форвардом Наполи

Франция
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Наставник Марселя подтвердил, что клуб интересуется польским форвардом Наполи
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Польский форвард "Наполи" Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в "Марселе". Андре Виллаш-Боаш прокомментировал данные слухи.

"Я могу подтвердить интерес к Милику, но никакие переговоры с "Наполи" пока что не ведутся. Милик - не единственный вариант. Возможно, это самая сложная цель для нас и зимой его будет переманить непросто", - приводит слова португальца L'Equipe.

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Отметим, что до этого от Милика отказался "Атлетико".

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В статье: Андре Виллаш-Боаш Марсель Наполи (Неаполь) Аркадиуш Милик
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