Наставник Марселя подтвердил, что клуб интересуется польским форвардом Наполи

Польский форвард "Наполи" Аркадиуш Милик может продолжить карьеру в "Марселе". Андре Виллаш-Боаш прокомментировал данные слухи.

"Я могу подтвердить интерес к Милику, но никакие переговоры с "Наполи" пока что не ведутся. Милик - не единственный вариант. Возможно, это самая сложная цель для нас и зимой его будет переманить непросто", - приводит слова португальца L'Equipe.

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