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Почеттино назвал капитана ПСЖ
Им останется Маркиньос
Новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино сообщил, кто будет капитаном команды.
"Маркиньос — капитан „ПСЖ“. Так будет и дальше. Сейчас не время говорить о решениях, которые я приму в будущем. Главное — побеждать, и побеждать нужно стильно", — приводит слова Почеттино L'Equipe.
Напомним, 2 января "ПСЖ" объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера. 48-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления на один год.
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