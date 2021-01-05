Почеттино назвал капитана ПСЖ

Новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино сообщил, кто будет капитаном команды.

"Маркиньос — капитан „ПСЖ“. Так будет и дальше. Сейчас не время говорить о решениях, которые я приму в будущем. Главное — побеждать, и побеждать нужно стильно", — приводит слова Почеттино L'Equipe.

Напомним, 2 января "ПСЖ" объявил о назначении Почеттино на пост главного тренера. 48-летний специалист подписал контракт до 30 июня 2022 года с возможностью продления на один год.