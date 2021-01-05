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Почеттино: Месси в ПСЖ? Давайте пока оставим слухи в стороне
Не подтвердил и не опроверг
Новоиспеченный наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что в парижский клуб может перейти Лео Месси.
"Месси в "ПСЖ"? Мы будем рады всем великим игрокам, но давайте пока оставим слухи в стороне.
Санта-Клаус был щедр ко мне и я хотел бы поблагодарить Леонардо и Насера за возможность поработать в замечательном клубе. "ПСЖ" - один из лучших клубов, потому ничего страного в слухах нет. Но давайте пока их оставим в стороне", - заявил Почеттино.
Стоит отметить, что несколько месяцев назад Неймар, играющий в "ПСЖ", говорил, что скоро снова окажется в
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