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Почеттино: Месси в ПСЖ? Давайте пока оставим слухи в стороне

Франция
(1 голосов)

Не подтвердил и не опроверг

Почеттино: Месси в ПСЖ? Давайте пока оставим слухи в стороне
UA-Футбол
Новина українською

Новоиспеченный наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что в парижский клуб может перейти Лео Месси.

"Месси в "ПСЖ"? Мы будем рады всем великим игрокам, но давайте пока оставим слухи в стороне.

Санта-Клаус был щедр ко мне и я хотел бы поблагодарить Леонардо и Насера за возможность поработать в замечательном клубе. "ПСЖ" - один из лучших клубов, потому ничего страного в слухах нет. Но давайте пока их оставим в стороне", - заявил Почеттино.

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Стоит отметить, что несколько месяцев назад Неймар, играющий в "ПСЖ", говорил, что скоро снова окажется в одной команде с Месси.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж)
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