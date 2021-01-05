Почеттино: Месси в ПСЖ? Давайте пока оставим слухи в стороне

Новоиспеченный наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о том, что в парижский клуб может перейти Лео Месси.

"Месси в "ПСЖ"? Мы будем рады всем великим игрокам, но давайте пока оставим слухи в стороне.

Санта-Клаус был щедр ко мне и я хотел бы поблагодарить Леонардо и Насера за возможность поработать в замечательном клубе. "ПСЖ" - один из лучших клубов, потому ничего страного в слухах нет. Но давайте пока их оставим в стороне", - заявил Почеттино.

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