Тренер новый, проблемы старые. Неймар пропустит первый матч Почеттино во главе ПСЖ

Неймар еще не оправился после травмы лодыжки и не участвовал во вторничной тренировке "ПСЖ". Завтра в 18-м туре чемпионата Франции против "Сент-Этьена" он не сыграет.

L’Equipe пишет, что скорее всего, бразилец вернется на поле в субботу, перед домашним поединком с "Брестом".

Помимо Неймара в Сент-Этьене не сможет сыграть большая группа травмированных парижан - Пренель Кимпембе, Данилу Перейра, Левен Курзава, Алессандро Флоренци, Хуан Бернат, а также Рафинья, у которого диагностирован коронавирус.

Неймар в текущем сезоне сыграл за "ПСЖ" 12 матчей, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.