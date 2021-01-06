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Почеттино пообещал найти лучшие роли для Неймара и Мбаппе
Маурисио на связи
Новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал роли бразильца Неймара и француза Мбаппе в его команде. Цитирует аргентинца издание Marca.
"Когда Неймар начнет тренироваться с командой, то мы найдем ему оптимальную позицию, чтобы он проявил себя наилучшим образом. Схемы неважны. Мы будем работать над игрой, над зрелищностью. Не только Неймар должен проявить себя, все наши игроки – лидеры. Если у нас будет больше футболистов, которые смогут вести команду за собой, то это будет лучше для клуба".
"Такой игрок, как Мбаппе, может сыграть на многих позициях. Он великолепно атакует пространство. Мы найдем для него лучшее место, чтобы по максимуму использовать его качества".
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