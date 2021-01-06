Почеттино пообещал найти лучшие роли для Неймара и Мбаппе

Новый главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал роли бразильца Неймара и француза Мбаппе в его команде. Цитирует аргентинца издание Marca.

"Когда Неймар начнет тренироваться с командой, то мы найдем ему оптимальную позицию, чтобы он проявил себя наилучшим образом. Схемы неважны. Мы будем работать над игрой, над зрелищностью. Не только Неймар должен проявить себя, все наши игроки – лидеры. Если у нас будет больше футболистов, которые смогут вести команду за собой, то это будет лучше для клуба".