Драка с Сиссе, подкат де Йонга и год без футбола: девять жизней Хатема Бен-Арфа

Хатем Бен-Арфа имеет дар верить во все, что говорит. Это сбивает с толку даже самых опытных интервьюеров.

Он ведет себя так, словно за плечами у него победы в Лиге чемпионов и Золотые мячи, обожает пафосные, возвышенные обороты. На любое напоминание, что дела его отнюдь не так блистательны, Бен-Арфа реагирует болезненно. На какой-то миг он замолкает, его взгляд ожесточается, а брови сдвигаются буквой V. Но это лишь на миг. Хатем быстро берет себя в руки и объясняет, что на самом деле у него еще все впереди.

"Ничего страшного, что вы спросили. Мне часто говорят, что я мог бы добиться большего. Я знаю, на что способен, и в ближайшие пару лет вы сами все увидите".

Но на сей раз ожидаемого эффекта не произошло. Корреспондент L’Equipe только ухмыльнулся: "И что, мысли о Золотом мяче тоже на месте?"

Опытный журналист прекрасно знает, что Хатему 33 года, он недавно проторчал целый сезон без игровой практики и не может найти себе новый клуб из-за скверного характера. Его вопрос словно нокаутирующий апперкот по самолюбию звезды.

Но Хатем парирует, не моргнув глазом: "Буду мечтать, пока играю футбол". На этом беседа окончена.

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В начале 2021-го Бен-Арфа снова хвалят. В октябре он перебрался в "Бордо" - между прочим, единственный клуб в Лиге 1, не подписавший ни единого новичка летом из-за отсутствия финансирования, - и даже эту команду легко поднял на новый уровень.

В 11 матчах за жирондинцев у ветерана 2 гола и 4 результативные передачи. Он входит в ТОП-10 Лиги 1 по ключевым передачам, ассистам, кроссам и, как в лучшие годы, лидирует по успешным обводкам. В среднем у Хатема 4,2 обыгрыша за 90 минут. Больше во всех топ-лигах только у Лионеля Месси - 4,8.

"Бен-Арфа всегда был гением, и он им остается", - констатирует наставник "Бордо" Жан-Луи Гассе.

Своей строптивой звезде он предложил максимально удобный стиль. "Отдайте мяч Хатему и разбегайтесь, он что-то придумает", - цитирует тренерскую установку защитник Мешер.

Как и остальные игроки "Бордо", он в шоке от того, что умеет на поле Бен-Арфа. На "Парк де Пренс" против "ПСЖ" Хатем дал хозяевам драку, из которой те не сумели выйти победителями. Оба мяча "Бордо" были забиты после его передач. На поле чемпиона Бен-Арфа шесть раз обыгрывал соперников, заработал пять угловых, отдал пять передач под удар и дважды пробил в створ ворот. Неймар и Мбаппе смотрелись на его фоне унылыми посредственностями.

"Мы все восхищались техникой Малкома, когда он играл за "Бордо". Он очень многое умел на поле, сильно нам помогал. Но если сравнивать его с Бен-Арфа, то Хатем все делает в несколько раз быстрее".

Так считает центральный защитник Пабло. С приходом Хатема задачей "Бордо" стало просто сыграть на ноль. В матчах против "Ренна" и "Бреста" Бен-Арфа в одиночку прорывался и приносил победы. У него ветеранский возраст, но коронное смещение под удар он все еще выполняет без шансов для соперников.

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Это нужно спешить увидеть - времени осталось месяц, два, самое большее полгода. И нет, мы не экстрасенсы с СТБ и даже не их конкуренты. Бен-Арфа сыграл не более 30% календарных матчей в карьере. Это и есть секрет, почему в свои 33 он так здорово бежит.

В прошлом сезоне в "Вальядолиде", к примеру, он сыграл лишь 158 минут в Ла Лиге, не совершив ни единого результативного действия. Фанаты освистывали Бен-Арфа за то, как он медленно и без желания разминался, а тренер Серхио Гонсалес требовал от француза привести себя в порядок. Бедняги, они не понимали, с кем связались.

В "Халл Сити" в 2014-м Бен-Арфа вообще как-то пробежал за матч меньше, чем вратарь своей команды. На пресс-конференции после игры менеджер Стив Брюс выглядел озадаченным:

Hatem Ben Arfa has been called many things, but why did he fail at Hull City? @tomwfootball investigates https://t.co/HgCQbYjD94 pic.twitter.com/5IsIgq7clQ — B/R Football (@brfootball) September 29, 2016

"У Хатема невероятный талант, он бесподобно работает с мячом, и я не понимаю, зачем он это делает? Сегодня я был вынужден его заменить, поскольку даже наш голкипер пробежал больше, а на поле мне нужны бойцы, нам следовало проявить характер".

Спустя несколько недель после публичной критики Бен-Арфа вообще исчез. Никто в клубе не знал, куда он запропастился, что делает. Естественно, когда Хатем вернулся из Туниса, видеть его больше не желали.

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Вся карьера Бен-Арфа - череда идиотских поступков и решений. Ладно, "Халл" или "Вальядолид" - та еще дыра, если честно. Но у Хатема были шансы закрепиться и в сильных клубах.

И зачем он набрасывался с кулаками на Себастьяна Скиллачи? Защитник всего лишь жестковато пошел в подкат на тренировке. Бен-Арфа в ответ устроил засаду в подтрибунном помещении и набросился сзади с кулаками. Та выходка стала последней каплей для Жан-Мишеля Ола, и он указал Хатему на дверь.

Бен-Арфа мог изменить ход историй "Ткачей", продлить их золотую династию. Ярчайший игрок юношеского Евро-2004, лидер поколения’87 в "Клерфонтене", он был гордостью французского футбола. Когда в Барселоне уже зажигалась звезда Лео Месси, в "Лионе" потирали руки: дайте год-другой, и мы вам ответим. Но Бен-Арфа предпочел ударить Скиллачи - и все с самого начала пошло кувырком.

Зачем было драться с Джибрилем Сиссе на "Велодроме"? Он был и старше, и авторитетнее, и, наконец, просто в полтора раза крупнее. Прежде, чем тренеры добрались до хулиганов, у Бен-Арфа уже был разбитый нос. Но и это ничему Хатема не научило, и через какое-то время он докопался уже до Модеста Мбами. В этот раз нокаута не случилось благодаря вмешательству Рональда Зубара.

Зачем было доставать Эрика Геретса, зная, что тот прежде уже применял рукоприкладство в раздевалке? Зачем отказываться выходить на замену при Дешаме, который искренне желал помочь Хатему и всегда давал ему много игрового времени? Бен-Арфа сиял на футбольном поле, но за его пределами ни один человек во Франции не вызывал большего омерзения своим поведением.

Ref Martin Atkinson didn't even blow a foul for that leg-breaker by De Jong!#BenArfahttps://t.co/EvrIVSXGsY — Giovanni Diörö Ⓥ (@giannid77) November 19, 2016

Жуткий подкат Найджела де Йонга на секунду заставил Хатема пожалеть. Тем более, его стартовый отрезок в "Ньюкасле" получился воистину гениальным. Французу удавались проходы, голы и ассисты, которые под силу лишь избранным. Но все закончилось тем, что Бен-Арфа разжирел и так разругался с партнерами, что те написали петицию, требуя от Алана Пардью исключить его из команды.

И сразу после этого - 17 голов за "Ниццу", которую Бен-Арфа в одиночку едва не затащил в Лигу чемпионов. Что это было?!

***

Когда Бен-Арфа перешел в "ПСЖ" в 2016 году, у него спросили, мол, стоит ли ожидать, что вы наконец реализуете потенциал и войдете в ТОП-5 лучших игроков мира, как прогнозировали эксперты в начале вашей карьеры? Хатем абсолютно серьезно кивнул: "Да, конечно".

А по итогу целый год провел без футбола. Даже тортиком эту знаменательную дату отпраздновал, вызвав бурю насмешек и хейта в комментариях.

Но и это еще не самое смешное. Возглавляет хит-парад выходок Бен-Арфа в Париже фраза в адрес Унаи Эмери: "Да заткнись наконец, без тебя башка разваливается". Собственно, после того инцидента он и перестал попадать в заявку.

Позже, выступая за "Ренн", Бен-Арфа из шкуры вон лез, чтобы обыграть Париж. И действительно - бретонцы победили сперва в чемпионате, а затем и в финале Кубка Франции, хотя до этого двадцать лет играли против столичного гранда крайне неудачно. Когда же Бен-Арфа забил "Арсеналу" Унаи Эмери в ЛЕ, то остановился напротив тренера и засмеялся ему в лицо. Он опять нашел липового виновника своих бед и поквитался с ним в своем воображении. Реальность оказалась куда суровее: следующую игру "Ренн" проиграл и вылетел, а Бен-Арфа вскоре отстранили от команды из-за споров с главным тренером.

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Конечно, в "Бордо" понимают, что будет дальше. Они тоже не экстрасенсы, но люди опытные. Пока Бен-Арфа тащит жирондинцев в верхнюю часть таблицы, но его присутствие как дамоклов меч заставляет всех в клубе быть начеку. Нужно отпустить Хатема на все четыре стороны, как только у него сорвет крышу.

Le Stade Rennais affrontera Arsenal lors des 8e de finale de l’Europa League, l’occasion pour Hatem Ben Arfa d’éliminer son ancien bourreau, l’énuque Unai Emery. pic.twitter.com/KedG1NzXFc — Le Guide du PSG (@GuideduPSG7) February 22, 2019

Очень жаль, если честно. Дани Алвес после первой тренировки с Бен-Арфа признался, что "это не человек, а явление". Тот же Мбаппе впечатлил бразильца гораздо меньше. Тренер Хатема еще по "Клерфонтену" Жан-Робер Фоше объясняет суть его дара так:

"За десятилетия работы я ни у кого не видел такой резкой смены движения. Хатем сохранил эту способность даже в 33 года. Благодаря ей он готов взорваться в любую секунду".

Вы наверняка знаете другого гения, у которого точно так же мяч прилипает к левой ноге без видимых усилий, позволяя обыгрывать целые команды. У него в коллекции шесть Золотых мячей.

Чтобы оказаться в том же положении, Бен-Арфа нужно было всего лишь научиться быть частью чего-то большего, чем он сам. Но он не пожелал сделать усилие, и потому его удел играть в клубах, где единственная установка на матч "отдайте мяч Хатему".

Да, играет красиво. Порой даже незабываемо. Но в полной мере насладиться шедеврами Бен-Арфа в захолустье не дает мысль об игроке, которым он мог бы стать, и это, похоже, уже навсегда.