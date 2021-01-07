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Драка с Сиссе, подкат де Йонга и год без футбола: девять жизней Хатема Бен-Арфа

Франция
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Снова восстал из пепла

Драка с Сиссе, подкат де Йонга и год без футбола: девять жизней Хатема Бен-Арфа
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Хатем Бен-Арфа имеет дар верить во все, что говорит. Это сбивает с толку даже самых опытных интервьюеров.

Он ведет себя так, словно за плечами у него победы в Лиге чемпионов и Золотые мячи, обожает пафосные, возвышенные обороты. На любое напоминание, что дела его отнюдь не так блистательны, Бен-Арфа реагирует болезненно. На какой-то миг он замолкает, его взгляд ожесточается, а брови сдвигаются буквой V. Но это лишь на миг. Хатем быстро берет себя в руки и объясняет, что на самом деле у него еще все впереди.

"Ничего страшного, что вы спросили. Мне часто говорят, что я мог бы добиться большего. Я знаю, на что способен, и в ближайшие пару лет вы сами все увидите".

Но на сей раз ожидаемого эффекта не произошло. Корреспондент L’Equipe только ухмыльнулся: "И что, мысли о Золотом мяче тоже на месте?"

Драка с Сиссе, подкат де Йонга и год без футбола: девять жизней Хатема Бен-Арфа - изображение 1

Опытный журналист прекрасно знает, что Хатему 33 года, он недавно проторчал целый сезон без игровой практики и не может найти себе новый клуб из-за скверного характера. Его вопрос словно нокаутирующий апперкот по самолюбию звезды.

Но Хатем парирует, не моргнув глазом: "Буду мечтать, пока играю футбол". На этом беседа окончена.

***

В начале 2021-го Бен-Арфа снова хвалят. В октябре он перебрался в "Бордо" - между прочим, единственный клуб в Лиге 1, не подписавший ни единого новичка летом из-за отсутствия финансирования, - и даже эту команду легко поднял на новый уровень.

В 11 матчах за жирондинцев у ветерана 2 гола и 4 результативные передачи. Он входит в ТОП-10 Лиги 1 по ключевым передачам, ассистам, кроссам и, как в лучшие годы, лидирует по успешным обводкам. В среднем у Хатема 4,2 обыгрыша за 90 минут. Больше во всех топ-лигах только у Лионеля Месси - 4,8.

"Бен-Арфа всегда был гением, и он им остается", - констатирует наставник "Бордо" Жан-Луи Гассе.

Своей строптивой звезде он предложил максимально удобный стиль. "Отдайте мяч Хатему и разбегайтесь, он что-то придумает", - цитирует тренерскую установку защитник Мешер.

Как и остальные игроки "Бордо", он в шоке от того, что умеет на поле Бен-Арфа. На "Парк де Пренс" против "ПСЖ" Хатем дал хозяевам драку, из которой те не сумели выйти победителями. Оба мяча "Бордо" были забиты после его передач. На поле чемпиона Бен-Арфа шесть раз обыгрывал соперников, заработал пять угловых, отдал пять передач под удар и дважды пробил в створ ворот. Неймар и Мбаппе смотрелись на его фоне унылыми посредственностями.

"Мы все восхищались техникой Малкома, когда он играл за "Бордо". Он очень многое умел на поле, сильно нам помогал. Но если сравнивать его с Бен-Арфа, то Хатем все делает в несколько раз быстрее".

Так считает центральный защитник Пабло. С приходом Хатема задачей "Бордо" стало просто сыграть на ноль. В матчах против "Ренна" и "Бреста" Бен-Арфа в одиночку прорывался и приносил победы. У него ветеранский возраст, но коронное смещение под удар он все еще выполняет без шансов для соперников.

***

Это нужно спешить увидеть - времени осталось месяц, два, самое большее полгода. И нет, мы не экстрасенсы с СТБ и даже не их конкуренты. Бен-Арфа сыграл не более 30% календарных матчей в карьере. Это и есть секрет, почему в свои 33 он так здорово бежит.

В прошлом сезоне в "Вальядолиде", к примеру, он сыграл лишь 158 минут в Ла Лиге, не совершив ни единого результативного действия. Фанаты освистывали Бен-Арфа за то, как он медленно и без желания разминался, а тренер Серхио Гонсалес требовал от француза привести себя в порядок. Бедняги, они не понимали, с кем связались.

В "Халл Сити" в 2014-м Бен-Арфа вообще как-то пробежал за матч меньше, чем вратарь своей команды. На пресс-конференции после игры менеджер Стив Брюс выглядел озадаченным:

"У Хатема невероятный талант, он бесподобно работает с мячом, и я не понимаю, зачем он это делает? Сегодня я был вынужден его заменить, поскольку даже наш голкипер пробежал больше, а на поле мне нужны бойцы, нам следовало проявить характер".

Спустя несколько недель после публичной критики Бен-Арфа вообще исчез. Никто в клубе не знал, куда он запропастился, что делает. Естественно, когда Хатем вернулся из Туниса, видеть его больше не желали.

***

Вся карьера Бен-Арфа - череда идиотских поступков и решений. Ладно, "Халл" или "Вальядолид" - та еще дыра, если честно. Но у Хатема были шансы закрепиться и в сильных клубах.

И зачем он набрасывался с кулаками на Себастьяна Скиллачи? Защитник всего лишь жестковато пошел в подкат на тренировке. Бен-Арфа в ответ устроил засаду в подтрибунном помещении и набросился сзади с кулаками. Та выходка стала последней каплей для Жан-Мишеля Ола, и он указал Хатему на дверь.

Бен-Арфа мог изменить ход историй "Ткачей", продлить их золотую династию. Ярчайший игрок юношеского Евро-2004, лидер поколения’87 в "Клерфонтене", он был гордостью французского футбола. Когда в Барселоне уже зажигалась звезда Лео Месси, в "Лионе" потирали руки: дайте год-другой, и мы вам ответим. Но Бен-Арфа предпочел ударить Скиллачи - и все с самого начала пошло кувырком.

Зачем было драться с Джибрилем Сиссе на "Велодроме"? Он был и старше, и авторитетнее, и, наконец, просто в полтора раза крупнее. Прежде, чем тренеры добрались до хулиганов, у Бен-Арфа уже был разбитый нос. Но и это ничему Хатема не научило, и через какое-то время он докопался уже до Модеста Мбами. В этот раз нокаута не случилось благодаря вмешательству Рональда Зубара.

Зачем было доставать Эрика Геретса, зная, что тот прежде уже применял рукоприкладство в раздевалке? Зачем отказываться выходить на замену при Дешаме, который искренне желал помочь Хатему и всегда давал ему много игрового времени? Бен-Арфа сиял на футбольном поле, но за его пределами ни один человек во Франции не вызывал большего омерзения своим поведением.

Жуткий подкат Найджела де Йонга на секунду заставил Хатема пожалеть. Тем более, его стартовый отрезок в "Ньюкасле" получился воистину гениальным. Французу удавались проходы, голы и ассисты, которые под силу лишь избранным. Но все закончилось тем, что Бен-Арфа разжирел и так разругался с партнерами, что те написали петицию, требуя от Алана Пардью исключить его из команды.

И сразу после этого - 17 голов за "Ниццу", которую Бен-Арфа в одиночку едва не затащил в Лигу чемпионов. Что это было?!

***

Когда Бен-Арфа перешел в "ПСЖ" в 2016 году, у него спросили, мол, стоит ли ожидать, что вы наконец реализуете потенциал и войдете в ТОП-5 лучших игроков мира, как прогнозировали эксперты в начале вашей карьеры? Хатем абсолютно серьезно кивнул: "Да, конечно".

А по итогу целый год провел без футбола. Даже тортиком эту знаменательную дату отпраздновал, вызвав бурю насмешек и хейта в комментариях.

Но и это еще не самое смешное. Возглавляет хит-парад выходок Бен-Арфа в Париже фраза в адрес Унаи Эмери: "Да заткнись наконец, без тебя башка разваливается". Собственно, после того инцидента он и перестал попадать в заявку.

Позже, выступая за "Ренн", Бен-Арфа из шкуры вон лез, чтобы обыграть Париж. И действительно - бретонцы победили сперва в чемпионате, а затем и в финале Кубка Франции, хотя до этого двадцать лет играли против столичного гранда крайне неудачно. Когда же Бен-Арфа забил "Арсеналу" Унаи Эмери в ЛЕ, то остановился напротив тренера и засмеялся ему в лицо. Он опять нашел липового виновника своих бед и поквитался с ним в своем воображении. Реальность оказалась куда суровее: следующую игру "Ренн" проиграл и вылетел, а Бен-Арфа вскоре отстранили от команды из-за споров с главным тренером.

***

Конечно, в "Бордо" понимают, что будет дальше. Они тоже не экстрасенсы, но люди опытные. Пока Бен-Арфа тащит жирондинцев в верхнюю часть таблицы, но его присутствие как дамоклов меч заставляет всех в клубе быть начеку. Нужно отпустить Хатема на все четыре стороны, как только у него сорвет крышу.

Очень жаль, если честно. Дани Алвес после первой тренировки с Бен-Арфа признался, что "это не человек, а явление". Тот же Мбаппе впечатлил бразильца гораздо меньше. Тренер Хатема еще по "Клерфонтену" Жан-Робер Фоше объясняет суть его дара так:

"За десятилетия работы я ни у кого не видел такой резкой смены движения. Хатем сохранил эту способность даже в 33 года. Благодаря ей он готов взорваться в любую секунду".

Вы наверняка знаете другого гения, у которого точно так же мяч прилипает к левой ноге без видимых усилий, позволяя обыгрывать целые команды. У него в коллекции шесть Золотых мячей.

Драка с Сиссе, подкат де Йонга и год без футбола: девять жизней Хатема Бен-Арфа - изображение 2

Чтобы оказаться в том же положении, Бен-Арфа нужно было всего лишь научиться быть частью чего-то большего, чем он сам. Но он не пожелал сделать усилие, и потому его удел играть в клубах, где единственная установка на матч "отдайте мяч Хатему".

Да, играет красиво. Порой даже незабываемо. Но в полной мере насладиться шедеврами Бен-Арфа в захолустье не дает мысль об игроке, которым он мог бы стать, и это, похоже, уже навсегда.

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В статье: Унаи Эмери Вальядолид Дидье Дешам Ренн Бордо Пари Сен-Жермен (Париж) Атем Бен-Арфа
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