Драка с Сиссе, подкат де Йонга и год без футбола: девять жизней Хатема Бен-Арфа

Хатем Бен-Арфа имеет дар верить во все, что говорит. Это сбивает с толку даже самых опытных интервьюеров.

Он ведет себя так, словно за плечами у него победы в Лиге чемпионов и Золотые мячи, обожает пафосные, возвышенные обороты. На любое напоминание, что дела его отнюдь не так блистательны, Бен-Арфа реагирует болезненно. На какой-то миг он замолкает, его взгляд ожесточается, а брови сдвигаются буквой V. Но это лишь на миг. Хатем быстро берет себя в руки и объясняет, что на самом деле у него еще все впереди.

Но на сей раз ожидаемого эффекта не произошло. Корреспондент L’Equipe только ухмыльнулся: "И что, мысли о Золотом мяче тоже на месте?"

Опытный журналист прекрасно знает, что Хатему 33 года, он недавно проторчал целый сезон без игровой практики и не может найти себе новый клуб из-за скверного характера. Его вопрос словно нокаутирующий апперкот по самолюбию звезды.

Но Хатем парирует, не моргнув глазом: "Буду мечтать, пока играю футбол". На этом беседа окончена.

***

В начале 2021-го Бен-Арфа снова хвалят. В октябре он перебрался в "Бордо" - между прочим, единственный клуб в Лиге 1, не подписавший ни единого новичка летом из-за отсутствия финансирования, - и даже эту команду легко поднял на новый уровень.

В 11 матчах за жирондинцев у ветерана 2 гола и 4 результативные передачи. Он входит в ТОП-10 Лиги 1 по ключевым передачам, ассистам, кроссам и, как в лучшие годы, лидирует по успешным обводкам. В среднем у Хатема 4,2 обыгрыша за 90 минут. Больше во всех топ-лигах только у Лионеля Месси - 4,8.

Своей строптивой звезде он предложил максимально удобный стиль. "Отдайте мяч Хатему и разбегайтесь, он что-то придумает", - цитирует тренерскую установку защитник Мешер.

Как и остальные игроки "Бордо", он в шоке от того, что умеет на поле Бен-Арфа. На "Парк де Пренс" против "ПСЖ" Хатем дал хозяевам драку, из которой те не сумели выйти победителями. Оба мяча "Бордо" были забиты после его передач. На поле чемпиона Бен-Арфа шесть раз обыгрывал соперников, заработал пять угловых, отдал пять передач под удар и дважды пробил в створ ворот. Неймар и Мбаппе смотрелись на его фоне унылыми посредственностями.

Так считает центральный защитник Пабло. С приходом Хатема задачей "Бордо" стало просто сыграть на ноль. В матчах против "Ренна" и "Бреста" Бен-Арфа в одиночку прорывался и приносил победы. У него ветеранский возраст, но коронное смещение под удар он все еще выполняет без шансов для соперников.

***

Это нужно спешить увидеть - времени осталось месяц, два, самое большее полгода. И нет, мы не экстрасенсы с СТБ и даже не их конкуренты. Бен-Арфа сыграл не более 30% календарных матчей в карьере. Это и есть секрет, почему в свои 33 он так здорово бежит.

В прошлом сезоне в "Вальядолиде", к примеру, он сыграл лишь 158 минут в Ла Лиге, не совершив ни единого результативного действия. Фанаты освистывали Бен-Арфа за то, как он медленно и без желания разминался, а тренер Серхио Гонсалес требовал от француза привести себя в порядок. Бедняги, они не понимали, с кем связались.

В "Халл Сити" в 2014-м Бен-Арфа вообще как-то пробежал за матч меньше, чем вратарь своей команды. На пресс-конференции после игры менеджер Стив Брюс выглядел озадаченным:

Hatem Ben Arfa has been called many things, but why did he fail at Hull City? @tomwfootball investigates https://t.co/HgCQbYjD94 pic.twitter.com/5IsIgq7clQ