Лига 1. Доменек вернулся с автобусом, а Головин - с голом

Монегаски только в первом тайме имели проблемы против одной из худших команд сезона.

"Лорьян" не был безнадежен в атаке и пять раз пробил в створ ворот, но позволяя сопернику свободно принимать мяч в центре своей штрафной "Хеки" сами подставились под разгром. В первом тайме их еще кое-как спасала плохая реализация "Монако" и удачный сольный проход Терема Моффи. Но долго так продолжаться не могло.

Катализатором активности хозяев стало возвращение на поле после трехмесячного отсутствия Александра Головина. Российский хавбек забил эффектный гол дальним ударом спустя минуту после выхода на поле, а позже поучаствовал в еще двух голах.

Уже привычно эффективен был Кевин Фолланд, постепенно утверждающийся в роли лидера команды. Также блестяще вышел на замену чилийский стоппер Марипан - у него гол и ассист. Чем занималась оборона "Лорьяна", пока все это происходило, так и осталось секретом.

В таблице эта победа вернула "Монако" на пятое место с 30 очками в активе. Лидеры уже соорудили небольшой отрыв, но, думается, за ЛЕ монегаски обязательно поборются. А вот "Лорьян" как был в тройке худших с 12 баллами, так и остался.

18-й тур Лиги 1. Лорьян. "Ле Мустуар"

"Лорьян" - "Монако" - 2:5

Голы: Моффи, 31, Гравильон, 67 - Дисаси, 9, Головин, 64, Фолланд, 68, Диоп, 78, Марипан, 88

"Лорьян": Нарди - Делаплас, Гравильон, Морель, Ле Гофф - Абергель, Монкондью - Лорьент (Ле Фее, 83), Буасгар (Чалоба, 61), Висса (Марво, 83) - Моффи (Грбич, 73)

"Монако": Манноне - Агилар (Кайо Энрике, 82), Дисаси (Марипан, 46), Бадиашиле, Сидибе - Жеббель (Диоп, 46), Фофана, Чуамени, Желсон Мартинш (Головин, 64) - Бен-Йеддер (Йоветич, 73), Фолланд

Предупреждения: Лорьент, 34 - Сидибе, 3, Желсон Мартинш, 6, Диоп, 66

Тот самый случай, когда о матче и сказать-то нечего. Впервые в истории "Ренн" и "Нант" скатали нули на "Божуаре".

"Ренн" за матч так и не удосужился хотя бы раз попасть в створ или каркас ворот. У "Нанта" таких ударов было два, но попытки Коло Муани и Имрана Луза не несли в себе никакой угрозы Ромену Салену.

Несчастный комментатор встречи вследствие такого характера игры был вынужден повышать голос в таких незначительных эпизодах, как удары с тридцати метров по воробьям или жесткие стыки в средней зоне.

Дебют Раймона Доменека в "Нанте" получился настолько закрытым, насколько это вообще возможно. Что ж, может это и к лучшему для "Канареек", которые завершили 2020-й в опасной близости к зоне вылета.

После сегодняшнего обоюдного мучения у "Нанта" 16 очков - и это 17-е место. У "Ренна" 32 балла - и он остался четвертым.

18-й тур Лиги 1. Нант. "Божуар"

"Нант" - "Ренн" - 0:0

"Нант": Лафон - Коршья, Жиротто, Паллуа, Траоре (Фабио, 79) - Блас (Бамба, 79), Туре, Абед, Луза - Коло Муани (Саймон, 89), Кулибали

"Ренн": Сален - Траоре, Да Сильва (Ньямси, 88), Агер, Трюффер - Буриго, Нзонзи, Гренье (Камавинга, 74) - Доку, Юну (Ньянг, 62), Террье

Предупреждения: Кулибали, 13, Траоре, 68 - Гренье, 25, Буриго, 55, Террье, 79