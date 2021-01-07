Лига 1. Сент-Этьен - ПСЖ 1:1. Плохой старт для Почеттино

Итак, плохо дебютировал Маурисио Почеттино в "ПСЖ". Это уже неоспоримый факт - нету ни результата, ни качественной игры.

Понятное дело, что много травмированных, но такого соперника, как "Сент-Этьен", Париж обязан разбирать на запчасти. Сегодня же чемпион обладал полным игровым преимуществом только на одном игровом отрезке - с 20-й минуты до конца первого тайма. Именно на этот период пришелся гол Мойзе Кина - Верратти удалось прорваться по центру и дать последний пас.

До этого, правда, нечто похожее продемонстрировал "Сент-Этьен" - Амума тоже забил с центральной зоны, где провалились Керер и Маркиньос.

Зеленые в целом отвечали своими шансами на любой выпад Парижа. Маркиньос мощно бил после углового? Мукуди исполнил не хуже. Кин пробил с убойной позиции выше? Буанга ответил даже острее - попал в перекладину.

Более того, во втором тайме "Стефануа" выглядели острее, настойчивее. Они выигрывали больше борьбы, чаще угрожали воротам, хотя и не претендовали на владение мячом. "ПСЖ", такое впечатление, еще не понимает, как воплощать в жизнь идеи Почеттино. Обычно новый тренер наигрывает свое видение на тренировках и сборах, но у аргентинца такой возможности не будет. Ему нужно переучивать парижских звезд по ходу турнира, и это грозит множественными потерями очков. "Сент-Этьен" все наглядно показал. Реализуй Дени Буанга выход на ворота под острым углом - и "ПСЖ" вообще остался бы с носом, но здорово сыграл Навас.

В таблице потеря очков, однако, аукнулась Парижу меньше, чем могла бы из-за осечки "Лилля" в параллельной встрече. Теперь у "ПСЖ" и у "Догов" по 36 очков, у "Лиона" - 39. Касательно "Сент-Этьена", то он несмотря на сегодняшнее геройство остался 14-м с 19 баллами.

18-й тур Лиги 1. Сент-Этьен. "Жоффруа Гишар"

"Сент-Этьен" - "ПСЖ" - 1:1

Голы: Амума, 19 - Кин, 22

"Сент-Этьен": Мулен - Дебюши, Мукуди, Рецос, Колодзейчак - Норден (Аушиш, 83), Гурна-Дуат, Юссуф (Аби, 83), Монне-Паке (Будебуз, 63) - Буанга (Сиссоко, 88), Амума (Муэффек, 83)

"ПСЖ": Навас - Дагба (Пембеле, 63), Керер, Маркиньос, Баккер - Гуйе (Дракслер, 63), Верратти, Эррера - Ди Мария (Сарабия, 84), Кин, Мбаппе

Предупреждения: Рецос, 77 - Дракслер, 83