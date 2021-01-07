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Лига 1. Лион укрепляет лидерство, Анже шокирует Лилль

Франция
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Разборки лидеров французского первенства

Лига 1. Лион укрепляет лидерство, Анже шокирует Лилль
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Как и в декабре, самый яркий футбол среди тройки лидеров французского чемпионата показал "Лион". "Ткачи" на своем поле красиво перестреляли крепкий "Ланс", создав при этом уйму моментов.

В одном лишь первом тайме команда Руди Гарсии запорола два выхода один на один - сперва не забил Корне, а затем Ауар. Как это делается партнерам показал Мемфис Депай, прорвавшийся по центру после эффектной вертикальной передачи Лукаса Пакета.

Начало второго тайма и подавно превратилось для "Ланса" в катастрофу. Атака правым краем через Дюбуа привела к автоголу Фортеша уже на 1-й минуте второй половины. А спустя еще пять минут Корне заработал пенальти, который уверенно реализовал Депай.

Единственное, за что стоит "Ткачей" поругать - это их решение выключиться из игры после третьего гола. И ведь был у них ранее прецедент против "Бреста"! Как видим, уроки не выучены. Сегодня "Лансу" чуть-чуть не хватило, чтобы сотворить камбэк. Напор гостей при счете 0:3, голы Сотока и Дюкуре очень понравились. С таким боевым духом все у кроваво-золотых будет хорошо.

Перед этим туром аналитики спорили, как справится "Лион" с отсутствием своего лучшего бомбардира Карла Токо-Экамби. Практика показала, что камерунец был хоть и важным, но всего лишь звеном в четко отлаженной цепи. Таблица это подтверждает - у "Лиона" 39 очков, и это чистое первое место. У "Ланса" 27 баллов - и он все еще в топ-10.

18-й тур Лиги 1. Лион. "Люмьер"

"Лион" - "Ланс" - 2:3

Голы: Депай, 39, 52 (с пенальти) Фортеш, 46 (автогол) - Сотока, 56, Дюкуре, 89

"Лион": Лопеш - Дюбуа (Шерки, 66), Дьоманде, Денайер, де Шильо - Лукас Пакета (Жан Лукас, 88), Тиаго Мендес, Ауар (Какре, 71) - Кадевере, Депай (Бенламри, 88), Корне (Бар, 87)

"Ланс": Лека - Гради, Баде, Фортеш - Клаусс (Мишлен, 83), Дюкуре, Фофана (Да Коста, 83), Бура (Силла, 72) - Какута - Сотока (Банза, 77), Ганаго (Калимуэндо, 78)

Предупреждения: Ауар, 40 - Лека, 51, Баде, 85

С февраля прошлого года не проигрывал "Лилль" на своем поле - и вот серия закончена. Чтобы обыграть "Догов" сегодня "Анже" понадобились прозрение центрбека, реакция вратаря и чуточка удачи.

193-сантиметровый Ромен Тома в целом довольно результативный защитник, но сегодня он сыграл особенный матч. Оформить дубль за пять минут на поле одного из грандов - на такое единичные форварды способны. Тома сперва круто пробил с линии штрафной, а затем уже в более привычном для себя стиле разобрался после навеса с углового.

Нельзя сказать, что "Лилль" вообще провалил игру. "Доги" держали мяч, много навешивали и все такое, но без травмированных Зеки Челика и Юсуфа Языджи не было главного - остроты. Единственный свой мяч команда Кристофа Гальтье придумала не командными усилиями - это чистое индивидуальное мастерство Бурака Йылмаза.

Мог 35-летний турок принести хозяевам и ничью, но со штрафного попал в каркас ворот. Не судьба, значит, хотя старался ветеран больше других, это нужно отметить.

Последний шанс вырвать ничью упустил Жонатан Иконе в концовке - с его ударом справился Поль Бернардони. "Анже" во втором тайме контратаковал редко, уповая на крепость обороны.

После поражения "Лилль" позволял оторваться в таблице "Лиону" - теперь у "Ткачей" 39 баллов, у "Догов" и "ПСЖ" по 36. "Анже" поднялся на 7-е место с 30 баллами в активе.

18-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Анже" - 1:2

Голы: Йылмаз, 42 - Тома, 5, 10

"Лилль": Меньян - Джало (Лихаджи, 86), Жозе Фонте, Ботман, Рейнилдо (Брадарич, 79) - Иконе, Андре, Шека (Сумаре, 79), Бамба - Йылмаз, Дэвид (Веа, 61)

"Анже": Бернардони - Бамба, Траоре, Тома, Мансо - Кулибали (Амаду, 80), Мангани - Капель, Фульжини (Тиуб, 80), Матиас Лаже (Кабо, 75) - Дьони (Баокен, 72)

Предупреждения: Фонте, 66, Андре, 68, Йылмаз, 83 - Бамба, 90

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В статье: Лион Мемфис Депай "Ланс" "Лилль" Анже
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