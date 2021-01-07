Лига 1. Пайет решает, Страсбур громит, а Ницца снова никакая

Еще одно никудышнее выступление от "Ниццы". Арендованный у "Арсенала" Вильям Салиба добавил центру защиты "Орлят" мощи, но сегодня оба гола пришли из его зоны - парню надо набрать форму после полугодичного простоя. Особенно поразил мяч Онора - небрежность, с которой пасовал на вратаря Лотомба, типична только для слабых команд. Плохой знак.

В таблице "Брест" благодаря очередной уверенной победе поднялся на 10-е место с 26 очками. "Ницца" откатилась на 13-ю строчку с 22 баллами.

Брест. "Франсис Ле Бле"

"Брест" - "Ницца" - 2:0

Голы: Мунье, 23, Онора, 28

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль (Дювернь, 80), Шардоне, Эрель, Перро - Онора (Филиппото, 87), Белькебла, Лан, Февр (Маньетти, 89) - Мунье (Батоккьо, 80), Кардона (Шарбонье, 80)

"Ницца": Бенитес - Данилюк, Салиба, Нсоки - Аталь (Камара, 57), Будауи (Ндойе, 69), Шнейдерлен (Тюрам, 78), Ренн-Аделаид, Лотомба (Маю, 78) - Рони Лопеш (Клод Морис, 58), Гуири

Предупреждения: Онора, 52, Лан, 71 - Салиба, 11, Гуири, 63, Маю, 90+1

У "Метца" коронавирус подхватил Фарид Булайя, а у "Бордо" травмирован Хатем Бен-Арфа. Без своих креативщиков команды выдали настолько пресный матч, что отсутствие на нем болельщиков можно считать благом.

На турнирное положение мировая команд почти не повлияла: у "Метца" 24 балла и 11-я строчка, у "Бордо" - 23 балла и 12-я позиция.

Метц. "Сен-Симфорьен"

"Метц" - "Бордо" - 0:0

"Метц": Укиджа - Сентонз, Бронн, Куяте, Бойе, Делен - Гуйе (Вагнер, 60), Маига, Ангбан, Масис (Чимбембе, 61) - Лейя (Амброз, 61)

"Бордо": Костиль - Сабали, Бесс, Пабло (Косельни, 56), Бенито - Отавио, Башич - Уден (Калу, 71), Адли (Зеркан, 56), Хван (де Превиль, 71) - Маджа (Бриан, 71)

Предупреждения: Лейя, 39 - Адли, 20, Пабло, 26

Прямо сейчас "Ним" - абсолютно худшая команда лиги. Сегодня "Крокодилы" этот печальный для себя факт еще раз подтвердили, позволив дуэту форвардов Людовик Ажорг - Хабиб Дьялло забивать на любой вкус. В итоге у парочки три гола и пенальти в активе. Мощное начало года!

Эльзасцы ужасно начали сезон, но, похоже, приходят в себя. После сегодняшнего погрома у них 17 очков - и это 16-е место. "Ним" остался на последней строчке с 12 очками.

Страсбург. "Стад де ля Мено"

"Страсбур" - "Ним" - 5:0

Голы: Ажорг, 36, 51, Дьялло, 38, Лала, 45 (с пенальти), Уорис, 90 (с пенальти)

"Страсбур": Кавасима - Лала, Симакан (Линар, 65), Джику, Каси - Сиссоко, Аолу (Сиби, 82), Бельгар (Прчич, 82) - Томассон (Зохи, 82) - Ажорг (Уорис, 73), Дьялло

"Ним": Рейне - Алакуш (Пакес, 85), Бриансон, До, Мелинг - Кубас (Бенрау, 70), Алинви - Ферхат, Дульевич (Ру, 46), Рипар (Фомба, 65) - Коне (Элиассон, 46)

Предупреждения: Аолу, 8 - До, 57, Фомба, 89

Потери Тежи Саванье и Стефи Мавидиди больно ударили по "Паладинам". Сегодня "Марсель" выглядел предпочтительнее по ходу почти всей встречи. У Дарио Бенедетто было три шанса, чтобы закрывать игру еще к 60-й минуте, но бил он, прямо скажем, плохо.

Дело могло вообще закончиться потерей очков для "Марселя", если бы не выход на поле Димитри Пайета. Его гол после сольного прохода склонил чаши весов в пользу провансальцев, для которых эта победа стала первой за четыре тура.

В таблице команда Андре Виллаш-Боаша идет 5-й с 31 очком, но у нее сразу два матча в запасе, которые теоретически могут изменить все расклады в Лиге 1. У "Монпелье" 27 очков и 9-я позиция.

Марсель. "Велодром"

"Марсель" - "Монпелье" - 3:1

Голы: Радоньич, 41, Пайет, 80, Жермен, 84 - Молле, 52

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Хауи, 79) - Камара, Гуйе - Товен, Кизанс (Строотман, 65), Радоньич (Пайет, 73) - Бенедетто (Жермен, 79)

"Монпелье": Омлин - Самбия, Конгре, Козза, Ристич (Илтон, 85) - Молле, Шотар (Ле Таллек, 73), Ферри, Джун (Долли, 46) - Делор, Лаборд

Еще одна игра из разряда "никто и никогда вспоминать не будет". Чуть ближе к победе был "Реймс", но Рачоппи потащил удары Фоке и Абдельхамида, впервые со старта сезона подняв свою команду из зоны прямого вылета. Теперь "Дижон" 18-й с 13 очками. У "Реймса" 18 баллов и 15-е место.

Реймс. "Огюст Делоне"

"Реймс" - "Дижон" - 0:0

"Реймс": Райкович - Фоке, Фаэс, Абдельхамид, Конан - Мбуку (Думбия, 66), Бериша, Кассама (Туре, 77), Шавалерен, Зенели (Кафаро, 66) - Дья

"Дижон": Рачоппи - Буй, Экюэль Манга, Кулибали, Музинга - Ндонг, Папе Диоп (Мари, 77) - Добре (Шуяр, 64), Целина, Эбимбе (Саммаритано, 65) - Мама Бальде (Конате, 84)

Предупреждения: Фоке, 59, Шавалерен, 74 - Папе Диоп, 25, Целина, 42, Саммаритано, 79