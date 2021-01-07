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Первый блин комом. Сент-Этьен - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Почеттино начал с ничьи

Первый блин комом. Сент-Этьен - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Дебют нового тренера "ПСЖ" Маурисио Почеттино получился разочаровывающим. Мало того, что его команда не победила, так она еще и по игре смотрелась ничем не лучше одного из аутсайдеров сезона.

"Сент-Этьен" мощно провел первые 15 минут и второй тайм, и даже мог вырывать победу, если бы Дени Буанга был немного точнее. Не такой игры ждут шейхи от своей суперзвездной команды!

"Сент-Этьен" - "ПСЖ" - 1:1

Голы: Амума, 19 - Кин, 22

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В статье: Маурисио Почеттино Сент-Этьен Пари Сен-Жермен (Париж)
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