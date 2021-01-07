Первый блин комом. Сент-Этьен - ПСЖ 1:1. Видео голов и обзор матча

Дебют нового тренера "ПСЖ" Маурисио Почеттино получился разочаровывающим. Мало того, что его команда не победила, так она еще и по игре смотрелась ничем не лучше одного из аутсайдеров сезона.

"Сент-Этьен" мощно провел первые 15 минут и второй тайм, и даже мог вырывать победу, если бы Дени Буанга был немного точнее. Не такой игры ждут шейхи от своей суперзвездной команды!

"Сент-Этьен" - "ПСЖ" - 1:1

Голы: Амума, 19 - Кин, 22