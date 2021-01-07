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Нету Карла? Есть Мемфис! Лион - Ланс 3:2. Видео голов и обзор матча

Франция
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"Ткачи" укрепляют лидерство

Нету Карла? Есть Мемфис! Лион - Ланс 3:2. Видео голов и обзор матча
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Без заболевшего на коронавирус Карла Токо-Экамби "Лиону" пришлось непросто, но на выручку пришел великолепный Мемфис Депай. Голландец и сам забивал, и моменты для партнеров создавал.

При счете 3:0 "Ткачи" рановато перестали играть, что едва не привело к камбэку "Ланса", сражавшегося до самой последней секунды. Но "Лион" все-таки удержал перевес, благодаря чему укрепился на вершине таблицы. Конкуренты "Ткачей" - "ПСЖ" и "Лилль" - свои матчи выиграть не смогли.

"Лион" - "Ланс" - 3:2

Голы: Депай, 39, 52 (с пенальти), Фортеш, 46 (автогол) - Сотока, 56, Дюкуре, 89

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В статье: Лион Мемфис Депай "Ланс"
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