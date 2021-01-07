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Дело о шантаже Вальбуэна передано в уголовный суд. Бензема светит тюрьма
Футболист не убедил прокуроров в невиновности
Прокуратура Парижа передала в суд дело о шантаже футболиста Матье Вальбуэна интимным видео с его участием. На скамью подсудимых отправятся пять человек, и среди них форвард "Реала" Карим Бензема.
Следователи считают, что Карим был посредником между шантажистами и Матье, и если его вину докажут в суде ему светит до пяти лет лишения свободы и штраф в размере 75 тысяч евро.
Дело будет рассматривать Уголовный суд Версаля, первое слушание запланировано на начало марта.
"Нас это расстроило, но не удивило. Это решение было сколь абсурдным, столь и ожидаемым", - прокомментировал завершение досудебного расследования адвокат Бензема Сильвен Кормье.
Любопытно также, что другой экс-футболист Джибриль Сиссе, который тоже проходил по делу Вальбуэна, оправдан и осужден не будет.
Напомним, Бензема и еще полдюжины человек впервые арестовали за шантаж Вальбуэна еще в 2015 году, но вскоре отпустили на свободу. Из-за этого Карима и Матье отстранили от сборной Франции, за которую оба с тех пор ни разу не сыграли.
Бензема был близок к тому, чтобы доказать свою невиновность, но в конце 2019-го прокуроры добились возобновления расследования дела, в котором они обнаружили новые важные факты.
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