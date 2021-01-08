Бензема vs Вальбуэна: все, что известно о шантаже интимным видео

Итак, вы, наверное, уже в курсе, что вчера прокуратура Версаля передала в уголовный суд дело о шантаже Матье Вальбуэна.

На скамью подсудимых отправятся пятеро - Алекс Анго, Мустафа Зауи, Юнес Уасс, Карим Зенати и форвард мадридского "Реала" Карим Бензема. Им инкриминируют попытку шантажа, а это по французскому законодательству карается 5 годами лишения свободы и штрафом в размере 75 тысяч евро.

Адвокат Бензема Сильвен Кормье уверяет, что его клиент стал жертвой клеветы и предвзятости:

"К сожалению, мы даже не удивлены. Это решение столь же абсурдное, сколь и предсказуемое. Оно диктуется непримиримостью к моему клиенту с самого его открытия. Мне тревожно наблюдать, как искажаются факты, лишь бы отправить дело в суд. Но мы объясним судьям, что происходит и как все было на самом деле".

В то же время юрист Матье Вальбуэна Поль-Альбер Иванс настаивает, что "решение отправить дело в суд максимально логично, а его клиентом движет не чувство места, а лишь желание доказать свою правоту в судебном порядке".

Ожидается, что суд начнется в марте, но вердикта по делу придется ждать гораздо дольше - возможно, до года. Тем не менее, Вальбуэна это не расстраивает - он ждет уже давно и подождет еще.

Как это было?

В июне 2015 года Вальбуэна, тогда выступавший за московское "Динамо", получил звонок от незнакомого ему человека (это был Уасс), который заявил, что в его распоряжении есть видео сексуального характера с Матье в главной роли. Вымогатель посоветовал футболисту связать его с контактным лицом, чтобы "все уладить" за 150 тысяч евро.

Вальбуэна согласился, и через день с Уассом связался некто "Лукас" - на самом деле, комиссар полиции и прямо сейчас главный свидетель обвинения.

Как выяснил "Лукас", видео снял не Уасс - его подрядили на это дело двое служащих тренировочного центра "Марселя" (как его называют, "Коммандерии") Алекс Анго и Мустафа Зауи. У них был полный доступ к футболистам, в том числе, и к Вальбуэна, долгие годы выступавшего за "Марсель".

На допросе Анго признался, что компрометирующие материалы получил еще в июне 2014-го и рассчитывал, продав их Вальбуэна, расплатиться с накопившимися долгами. Но Матье мог узнать его или Зауи, поэтому они и подыскали посредника, которым оказался Уасс, давний приятель Мустафы. Тем не менее, договориться с "Лукасом" о выкупе видео никак не получалось, и неудачливые вымогатели нашли нового посредника - Карима Зенати.

Бензема и Зенати

Причем тут Бензема?

Зенати - друг детства форварда "Реала", который пристроил его в одну из принадлежащих ему фирм. Следствие выяснило, что 2 ноября 2015-го Зенати организовал встречу в Мадриде между Зауи и Бензема, на которой обсуждались детали шантажа.

До этого Бензема на сборах национальной сборной Франции перед игрой с Арменией (4:0) уже переговорил с Вальбуэна и, по его словам, "предостерег от необдуманных действий, как он всегда делает с друзьями". Матье же говорит, что Бензема почти что умолял его заплатить вымогателям выкуп.

Спустя пару часов после этого состоялся телефонный разговор между Бензема и Зенати. Футболист не знал, что его телефон уже прослушивают, и потому говорил прямо: "Он ничего не будет платить. Мне кажется, что он не воспринимает нас всерьез…" К этому прилагалась обильная порция нецензурной лексики в адрес Вальбуэна.

Неизвестно как, но очень скоро аудиозапись оказалась в распоряжении журналистов и Europe 1 дала ее вечерних новостях. Это произвело эффект взорвавшейся бомбы. 4 ноября Бензема и его компаньонов арестовали - правда, футболист через пару дней заплатил залог и вышел на свободу. А вот Зенати пришлось посидеть подольше.

Карима и Матье отстранили от выступлений за сборную Франции - вот только Вальбуэна и так оттуда выпадал, а Бензема был лучшим бомбардиром команды. Тем не менее, на Евро-2016 и последующих турнирах Дидье Дешам использовал в центре нападения Оливье Жиру.

За исключение из сборной Бензема неоднократно высказывался президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре, за такое решение проголосовали свыше 70% юзеров крупнейшего спортивного сайта Франции L’Equipe, а Дидье Дешам дипломатично заявляет, мол, не вызываю из-за спортивных причин. Естественно, ему никто не верит.

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Любопытно, что ранее по делу о шантаже Вальбуэна проходили другие экс-сборники Самир Насри и Джибриль Сиссе. Первого допросили и больше к нему вопросов не было - похоже, он вообще не при делах. А вот Сиссе ходил под подозрением вплоть до лета 2020-го, когда следователи окончательно перевели Джиба в "свидетели". По его словам, он узнал о компромате от работников "Марселя" и позвонил Вальбуэна, чтобы рассказать, но тот уже и так был в курсе.

Бензема своей вины тоже не признает. Его ответом на окончание досудебного расследования стал пост: "Ну что, когда маскарад, а?"

Renvoyé quand ? En 2034 ? Sinon @Benzema est renvoyé devant le tribunal alors qu’il a demandé à la victime, qui l’a reconnu devant le juge, de ne pas payer mais Cissé qui lui lui a demandé de payer n’est pas renvoyé !!! La mascarade continue .... #LesMasquesVontTomber https://t.co/HzkjhC6Plq — Karim Djaziri (@KDjaziri) January 7, 2021

Ах да, и самое интересное - видео, которым шантажировали Вальбуэна, до сих пор никто не видел. В личном разговоре с Матье Бензема признавался, что видел материалы и что "на них все видно", но потом в полиции яростно опровергал собственные слова. Вполне вероятно, что шантажисты только блефовали, пытаясь сбить побольше деньжат.

Можно понять, зачем это погрязшим в долгах Зауи и Анго; интерес отсидевшего за жульничество Зенати тоже понятен. Но зачем это дерьмо Кариму Бензема - мультимиллионеру с прекрасной зарплатой и безоблачным будущим? Его участие в этом деле, возможно, не преступление, но точно один из самых тупых поступков за всю историю футбола.