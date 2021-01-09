Неймар еще в лазарете, Икарди вернулся в общую группу ПСЖ

Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди вернулся в общую группу, восстановившись от полученной в ноябре травмы паха. Также покинули лазарет Лейвена Курзава и Флоренци и все они готовы помочь команде Маурисио Почеттино в следующем матче. Об этом сообщает L'Equipe.

А вот одна из главных звезд столичного клуба продолжает восстанавливаться от травмы. Неймар должен был вернуться в строй до конца года, однако бразилец до сих пор не залечил повреждение лодыжки. Также в лазарете продолжают находиться Преснель Кимпембе, Данилу, Леандро Паредес, Хуан Бернат и Рафинья.

Следующий матч "ПСЖ" проведет 9 января против "Бреста" в рамках 19-го тура Лиги 1. Сейчас парижане занимают второе место в таблице, уступая лидеру "Лиону" три очка.