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Неймар еще в лазарете, Икарди вернулся в общую группу ПСЖ

Франция
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Последние новости из состава действующего финалиста Лиги Чемпионов

Неймар еще в лазарете, Икарди вернулся в общую группу ПСЖ
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Нападающий "ПСЖ" Мауро Икарди вернулся в общую группу, восстановившись от полученной в ноябре травмы паха. Также покинули лазарет Лейвена Курзава и Флоренци и все они готовы помочь команде Маурисио Почеттино в следующем матче. Об этом сообщает L'Equipe.

А вот одна из главных звезд столичного клуба продолжает восстанавливаться от травмы. Неймар должен был вернуться в строй до конца года, однако бразилец до сих пор не залечил повреждение лодыжки. Также в лазарете продолжают находиться Преснель Кимпембе, Данилу, Леандро Паредес, Хуан Бернат и Рафинья.

Следующий матч "ПСЖ" проведет 9 января против "Бреста" в рамках 19-го тура Лиги 1. Сейчас парижане занимают второе место в таблице, уступая лидеру "Лиону" три очка.

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В статье: Неймар Мауро Икарди Лига 1 ПСЖ
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Источник:
L’Equipe

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