Еще один игрок ПСЖ заразился на коронавирус

Центральный защитник "ПСЖ" Тило Керер сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

????Thilo Kehrer est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié.#PSGSB29 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 9, 2021

Результаты пришли за несколько часов до начала матча 19-го тура Лиги 1 против "Бреста". Вместо немецкого игрока в стартовом составе на этот поединок выйдет Абду Диалло

Это уже второй случай заражения среди игроков "ПСЖ" за последнюю неделю. Несколько дней назад стало известно, что положительный тест сдал и Рафинья. Клуб сообщает, что футболисты самоизолируются и будут соблюдать все санитарные нормы.