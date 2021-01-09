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Еще один игрок ПСЖ заразился на коронавирус
Болезнь продолжает распространяться парижским клубом
Центральный защитник "ПСЖ" Тило Керер сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.
????Thilo Kehrer est confirmé positif au test PCR Sars-Cov2. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié.#PSGSB29— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 9, 2021
Результаты пришли за несколько часов до начала матча 19-го тура Лиги 1 против "Бреста". Вместо немецкого игрока в стартовом составе на этот поединок выйдет Абду Диалло
Это уже второй случай заражения среди игроков "ПСЖ" за последнюю неделю. Несколько дней назад стало известно, что положительный тест сдал и Рафинья. Клуб сообщает, что футболисты самоизолируются и будут соблюдать все санитарные нормы.
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