Лига 1. ПСЖ - Брест 3:0. Первая победа с Почеттино

Есть первая победа Почеттино с "ПСЖ"! Правда, то, как она добывалась, аргентинскому тренеру вряд ли понравилось.

"ПСЖ" забил после стандарта и классного удара Маркиньоса головой - Кину оставалось попасть в створ с линии ворот. Но развить успех у чемпиона получилось только в концовке. До этого 70 минут парижские звезды пробивали строго во вратаря "Бреста" Гаэтана Ларсонье. Он закончил матч с 6 сэйвами.

"ПСЖ" старался накрывать соперника очень высоко, но этот сверхвысокий прессинг у команды еще не отлажен. В результате, когда "Брест" выходил из-под давления, то нередко прорывался в ситуации два в два. Но Февр, Кардона и Онора были исключительно по воробьям. Однажды Ирвин даже умудрился потерять мяч, выбегая на рандеву с Навасом.

Конечно, "ПСЖ" таких ошибок не простил. Во втором тайме забегал инертный поначалу Мбаппе, и это решило исход встречи. У Килиана опять не пошел удар, зато его дриблинг без преувеличения уничтожал Пьер-Габриэля на правом фланге. Именно так забил Икарди - подставил ногу под прострел Мбаппе, который до этого накрутил троих на квадратном метре.

После этого "Брест" развалился и мог пропустить уже сколько угодно. Париж довольствовался одним голом - Сарабия отпраздновал возвращение из лазарета хлестким ударом метров с 20-ти.

Благодаря победе "ПСЖ" сохранил второе место в таблице - у него 38 очков. У "Бреста" 26 очков и 11-я позиция.

19-й тур. Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Брест" - 3:0

Голы: Кин, 16, Икарди, 81, Сарабия, 83

"ПСЖ": Навас - Дагба (Флоренци, 86), Маркиньос, Дьялло, Баккер (Курзава, 65) - Эррера, Гуйе (Сарабия, 56), Верратти - Ди Мария (Дракслер, 86), Кин (Икарди, 65), Мбаппе

"Брест": Ларсонье - Пьер-Габриэль, Шардоне, Дювернь, Перро - Онора (Ле Дуарон, 77), Белькебла (Мунье, 80), Лан (Батоккьо, 77), Филиппото (Шарбонье, 69) - Кардона, Февр

Предупреждения: Верратти, 62 - Лан, 76