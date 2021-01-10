Лига 1. Фолланд тащит Монако, Йылмаз - Лилль, а Марсель тащить некому

Кажется, начинает выдыхаться "Лилль". То, что сегодня показали "Доги" на поле худшей команды чемпионата, футболом можно назвать с большой натяжкой.

Да, хозяева выглядели еще хуже и не нанесли ни единого удара в створ ворот (у "Лилля" - 2), но от них другого и не ожидалось. "Крокодилы" не побеждают в элите уже восемь туров кряду. А вот у "Лилля" есть ресурсы, чтобы играть ярче, однако команда не бежит, стерильно владеет мячом и вся ее надежда на Бурака Йылмаза.

Сегодня 35-летний турок опять выручил "Догов", забив свой 9-й гол в сезоне после неудачного выноса Люки До. Поразительная форма ветерана!

В таблице гол Йылмаза позволил "Лиллю" выдержать темп "ПСЖ". У "Догов" и Парижа по 39 очков, у лидера - "Лиона" - 40. "Ним" с 12 баллами занимает последнюю строчку.

19-й тур. Ним. "Стад де Костьер"

"Ним" - "Лилль" - 0:1

Голы: Йылмаз, 29

"Ним": Рейне - Алакуш, Бриансон (Коне, 83), До, Мелинг - Кубас, Фомба (Алинви, 76) - Ферхат, Рипар, Элиассон (Дульевич, 70) - Ру (Гессум, 83)

"Лилль": Меньян - Тиаго Джало, Фонте, Ботман, Брадарич (Рейнилдо, 65) - Иконе, Андре (Шека, 85), Сумаре (Ренату Санчеш, 65), Бамба - Йылмаз (Дэвид, 75), Веа (Лихаджи, 76)

Предупреждения: Брадарич, 19, Сумаре, 34, Шека, 90+1

У "Марселя" та же проблема, что и у "Лилля" - стерильное владение без малейших обострений. Правда, своего Йылмаза у провансальцев не нашлось, и они потеряли очки.

Лучший шанс забить на две команды, как ни странно, упустил "Дижон" - Муса Конате с убойной позиции прошил Манданда, но попал в штангу. Это была, пожалуй, единственная опасная акция хозяев - они закончили матч с нулем в графе "удары в створ ворот".

У "Марселя" точных попаданий было побольше, но с выстрелами Радоньича справился Рачоппи. Выход на замену Пайета тоже остроты не прибавил - Димитри после выхода на поле запомнился только подачами с угловых. Не может занести матч себе в актив и Товен.

Эта неудача отбросила "Марсель" на шестое место в таблице с 32 очками. Правда, у южан есть еще два матча в запасе. У "Дижона" 14 баллов и 18-я строчка.

19-й тур. Дижон. "Гастон Жерар"

"Дижон" - "Марсель" - 0:0

"Дижон": Рачоппи - Буй, Экюэль Манга, Кулибали, Музинга - Эбимбе (Добре, 78), Ндонг, Папе Диоп (Лаутоа, 64), Целина - Мама Бальде (Шейдлер, 90+1), Конате (Саммаритано, 64)

"Марсель": Манданда - Сакаи, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо - Ронжье, Камара (Строотман, 65), Гуйе (Кизанс, 60) - Товен (Аке, 76), Бенедетто (Жермен, 61), Радоньич (Пайет, 60)

Предупреждения: Папе Диоп, 19, Экюэль Манга, 23, Лаутоа, 66 - Гуйе, 29, Ронжье, 63

Странный сезон выдает "Монако". В ноябре команда была на высоте, в декабре опустилась ниже плинтуса, и вот опять громит всех, кто под руку попадается. Никакой стабильности - таков пока девиз подопечных Ковача.

Сегодня они обыграли "Анже" по каждому компоненту - больше били, чаще отбирали, перехватывали, больше владели мячом и точнее пасовали. Момент Лои Дьони на старте немного заставил монегасков понервничать, но дальше на поле была только одна команда.

Отмечаем второй гол в двух матчах центрбека Марипана - редкость для его амплуа. Снова отличился лидер атак "Монако" Фолланд, а в концовке в контратаке напомнил о себе подзабытый Йоветич. Фолланд снабдил черногорца максимально удобной передачей, чтобы тот забил первый свой гол за 11 месяцев.

В общем, все у "Монако" получалось и, как итог, команда поднялась на 4-е место в таблице с 33 очками. "Анже" остался 7-м с 30 баллами.

19-й тур. Фонвьей. "Стад Луи II"

"Монако" - "Анже" - 3:0

Голы: Марипан, 40, Фолланд, 72, Йоветич, 81

"Монако": Лекомт - Сидибе, Марипан, Бадиашиле (Дисаси, 84), Кайо Энрике (Балло Туре, 85) - Желсон Мартинш (Головин, 67), Фофана, Чуамени, Диоп (Агилар, 84) - Фолланд, Бен-Йеддер (Йоветич, 78)

"Анже": Бернардони - Мансо, Траоре, Тома, Думбия - Амаду (Кулибали, 56), Мангани - Капель (Перейра Лаже, 57), Фульжини (Бобишон, 76), Кабо (Тиуб, 76) - Дьони (Баокен, 56)

Предупреждения: Бадиашиле, 18, Фолланд, 29