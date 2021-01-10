Лига 1. Реймс и Страсбур идут на поправку, у Монпелье проблемы

"Бордо" без травмированного Хатема Бен-Арфа сильно повезло обыграть аутсайдера сезона "Лорьян". Оба мяча Реми Удена стали возможными благодаря рикошетам - особенно второй. Терем Моффи мог спасти "Хеков", но его элегантный удар пяткой не достиг цели.

"Бордо" - "Лорьян" - 2:1

Голы: Уден, 13, 43 - Моффи, 23

"Ланс" довольно неожиданно проиграл "Страсбуру" в сильнейшем тумане. Странно, что матч вообще разрешили провести - на общей камере игроков различить возможности не было. Судьбу встречи решила позиционная ошибка защитников хозяев, которые, кажется, потеряли не только Хабиба Дьялло, но и друг друга. После игры капитан эльзасцев Кенни Лала признал, что его команда "выглядела плохо, хоть и победила". Молодец, правду сказал.

"Ланс" - "Страсбур" - 0:1

Гол: Дьялло, 21

"Ницца" и "Метц" поделили очки в матче неправдоподобно низкого качества. Если боссы "Орлят" рассчитывали улучшить ситуацию отставкой Патрика Виейра, то они явно просчитались. Ну или зря экономили деньги на тренере - у Адриана Урси пока не получается. Как следствие - уже 13-е место.

"Метц" - "Ницца" - 1:1

Голы: Бойе, 79 - Гуири, 18 (с пенальти)

"Монпелье" резко отваливается от группы лидеров - он уже 8-й. Одна из главных причин такого пике - коронавирус у Тежи Саванье, лидера полузащиты "Паладинов". Без него даже "Нант" свободно комбинировал перед штрафной "Монпелье", и одна из таких комбинаций завершилась классным обводящим ударом Имрана Луза. Пару лет назад этот парень подавал большие надежды, но потом сник. Посмотрим, может Раймону Доменеку удастся его реанимировать. Сегодня и Луза, и "Нант" в целом были небезнадежны.

"Монпелье" - "Нант" - 1:1

Голы: Ойонго, 6 - Луза, 51

Еще одна команда, которая оживает после ужасного старта сезона - "Реймс". Десять туров подопечные Давида Гийона шли в зоне вылета и вот поднялись на 14-ю строчку. "Сент-Этьен" не сдержал напора центрфорварда хозяев Булайе Дья, который забил победный мяч буквально с пары метров. Кажется, зеленые просто еще не отошли после изнурительной ничьей с "ПСЖ".

"Реймс" - "Сент-Этьен" - 3:1

Голы: Дья, 12 (с пенальти), 37, Кафаро, 58 - Аби, 72