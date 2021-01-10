Камавинга - монстр, Депай - спаситель. Ренн - Лион 2:2. Видео голов и обзор матча

"Ренн" был близок к тому, чтобы отобрать очки у лидера французского чемпионата, но стушевался в последние 15 минут встречи. Этого хватило Мемфису Депаю, чтобы оформить гол плюс пас и сохранить для своей команды чистое первое место.

У хозяев же центральной фигурой встречи, как и ожидалось, стал 18-летний центрхав Камавинга, закончивший матч с 8 (!) отборами, 2 перехватами, 2 выигранными верховыми дуэлями, 96% точности передач и двумя ударами по воротам. То, что полузащита "Лиона" не показала и половины своего потенциала - именно его заслуга.

"Ренн" - "Лион" - 2:2

Голы: Гренье, 20, Буриго, 55 - Депай, 79, Денайер, 82