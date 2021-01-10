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Мусса Дембеле перейдет в Атлетико на правах аренды
Фабрицио Романо не ошибается
Нападающий французского "Лиона" Дембеле вскоре станет игроком испанского "Атлетико". В мадридский клуб игрок перейдет на правах аренды с опцией выкупа. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Персональные условия контракта уже согласованы, однако еще не разглашаются. Заключение соглашения будет означать отказ испанского клуба от услуг Аркадиуша Милика и Виллиана Хосе. Дембеле придет на замену Диего Косте, который недавно разорвал контракт с клубом по соглашению сторон.
Ранее сообщалось, что спортивный директор "Лиона" Жуниньо
В этом сезоне Дембеле провел за "львов" 16 матчей и отметился одним забитым голом. Всего на его счету 45 мячей и 13 ассистов в 108 поединках за французский клуб. Сейчас игрок восстанавливается от перелома руки. Transfermarkt оценивает футболиста в 30 млн евро.
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