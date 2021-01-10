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Мусса Дембеле перейдет в Атлетико на правах аренды

Франция
(1 голосов)

Фабрицио Романо не ошибается

Мусса Дембеле перейдет в Атлетико на правах аренды
Новина українською

Нападающий французского "Лиона" Дембеле вскоре станет игроком испанского "Атлетико". В мадридский клуб игрок перейдет на правах аренды с опцией выкупа. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Персональные условия контракта уже согласованы, однако еще не разглашаются. Заключение соглашения будет означать отказ испанского клуба от услуг Аркадиуша Милика и Виллиана Хосе. Дембеле придет на замену Диего Косте, который недавно разорвал контракт с клубом по соглашению сторон.

Ранее сообщалось, что спортивный директор "Лиона" Жуниньо подтвердил переговоры по трансферу игрока.

В этом сезоне Дембеле провел за "львов" 16 матчей и отметился одним забитым голом. Всего на его счету 45 мячей и 13 ассистов в 108 поединках за французский клуб. Сейчас игрок восстанавливается от перелома руки. Transfermarkt оценивает футболиста в 30 млн евро.

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В статье: Мусса Дембеле Атлетико (Мадрид) Лион Лига 1 Ла Лига
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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