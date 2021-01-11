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Лидеры Пари Сен-Жермен возвращаются к тренировкам перед матчем на Суперкубок с Марселем
Пополнение в рабочем десанте Почеттино
Сегодня, 11 января, пресс-служба "Пари Сен-Жермен" объявила о возвращении Неймара к тренировкам в общей группе. Бразилец получил травму в декабре. По информации французской прессы, не факт, что он выйдет на поле в среду. Напомним, 13 января парижане примут "Марсель" в рамках финала Суперкубка страны.
Преснель Кимпембе также присоединился к партнерам на тренировочных сессиях.
Напомним, "ПСЖ" идет на второй позиции в зачетном рейтинге Лиги 1 – на один зачетный пункт "красно-синих" опережает "Лион". К слову, "Лилль" уступает команде Почеттино только по разнице мячей, сейчас у "догов" и "Пари Сен-Жермен" 39 очков.
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