Лидеры Пари Сен-Жермен возвращаются к тренировкам перед матчем на Суперкубок с Марселем

Сегодня, 11 января, пресс-служба "Пари Сен-Жермен" объявила о возвращении Неймара к тренировкам в общей группе. Бразилец получил травму в декабре. По информации французской прессы, не факт, что он выйдет на поле в среду. Напомним, 13 января парижане примут "Марсель" в рамках финала Суперкубка страны.

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Преснель Кимпембе также присоединился к партнерам на тренировочных сессиях.

Напомним, "ПСЖ" идет на второй позиции в зачетном рейтинге Лиги 1 – на один зачетный пункт "красно-синих" опережает "Лион". К слову, "Лилль" уступает команде Почеттино только по разнице мячей, сейчас у "догов" и "Пари Сен-Жермен" 39 очков.