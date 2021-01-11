Бордо прогнозирует 70-80 млн евро убытков по итогам сезона

"Бордо" на прошлой неделе отчитался перед регулятором (DNGG) о финансовом положении дел в клубе, и похвастать жирондинцам нечем.

Согласно самому оптимистичному прогнозу, их убытки по итогам сезона-2020/21 составят 67 млн евро. Это более чем вдвое больше, чем за два предыдущих сезона, когда "Бордо" терял 25 и 35 млн соответственно.

Чтобы избежать санкций от DNGG собственник "Бордо" компания King Street пополнила клубные счета на 27,5 млн евро и сократила 26 сотрудников, а остальному персоналу и футболистам урезала зарплаты, дабы уменьшить расходы. Цель - сэкономить до 6 млн евро за следующие полгода.

По информации France Football, президент клуба Фредерик Лонгепе в беседе с коллегами называл 67 млн "слишком оптимистичным планом", настаивая, что реальная цифра превысит 80 млн. Свою позицию функционер мотивировал отсутствием дохода от "Matchday" из-за коронавируса, неопределенностью с ТВ-транслятором и общим падением цен на трансферном рынке, которые с лета опустились на 28%.

Отметим, что в таблице после 19 туров "Бордо" занимает 10-е место. За последний год клуб подписал только одного футболиста - свободного агента Хатема Бен-Арфа.