Лион определился, кто заменит Дембеле, который вскоре перейдет в Атлетико

Уже в ближайшие дни "Лион" продаст форварда Мусса Дембеле в "Атлетико". Руководство уже определилось с будущей заменой.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, состав "Лиона" пополнит Ислман Слимани. Его контракт с "Лестером" закончится летом, но "лисы" отпустят его бесплатно. В текущем сезоне нападающий сыграл лишь 19 минут.

Islam Slimani will join OL as replacement of Moussa Dembele who’ll sign with Atlético Madrid this week. The agreement with Leicester is set to be completed in the next hours - medicals pending. ???? @DiMarzio #transfers #OL #LCFC