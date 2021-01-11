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Лион определился, кто заменит Дембеле, который вскоре перейдет в Атлетико

Франция
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Свято место пусто не бывает

Лион определился, кто заменит Дембеле, который вскоре перейдет в Атлетико
UA-Футбол
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Уже в ближайшие дни "Лион" продаст форварда Мусса Дембеле в "Атлетико". Руководство уже определилось с будущей заменой.

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Как сообщает журналист Фабрицио Романо, состав "Лиона" пополнит Ислман Слимани. Его контракт с "Лестером" закончится летом, но "лисы" отпустят его бесплатно. В текущем сезоне нападающий сыграл лишь 19 минут.

Отметим, что Слимани уже знаком с Лигой 1. Он провел успешный сезон в "Монако", за которое отыграл 19 матчей, забил девять голов и отдал семь голевых передач.

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В статье: Лион Ислам Слимани Лестер Сити
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