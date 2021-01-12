Марсель подписал арендное соглашение с 23-летним защитником Фиорентины

Защитник "Фиорентины" Поль Лирола перешёл в "Марсель" на правах аренды, пишет официальный сайт французского клуба.

Арендное соглашение 23-летнего испанского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. В соглашении предусмотрена опция выкупа прав на защитника за € 12 млн.

В нынешнем сезоне Лирола провёл 12 матчей в итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу.