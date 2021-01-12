Франция
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Марсель подписал арендное соглашение с 23-летним защитником Фиорентины
Французский клуб сможет выкупить игрока за 12 миллионов евро
Защитник "Фиорентины" Поль Лирола перешёл в "Марсель" на правах аренды, пишет официальный сайт французского клуба.
Арендное соглашение 23-летнего испанского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. В соглашении предусмотрена опция выкупа прав на защитника за € 12 млн.
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В нынешнем сезоне Лирола провёл 12 матчей в итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу.
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