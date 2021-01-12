  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Марсель подписал арендное соглашение с 23-летним защитником Фиорентины
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марсель подписал арендное соглашение с 23-летним защитником Фиорентины

Франция
(1 голосов)

Французский клуб сможет выкупить игрока за 12 миллионов евро

Марсель подписал арендное соглашение с 23-летним защитником Фиорентины
Новина українською

Защитник "Фиорентины" Поль Лирола перешёл в "Марсель" на правах аренды, пишет официальный сайт французского клуба.

Арендное соглашение 23-летнего испанского футболиста рассчитано до конца сезона-2020/2021. В соглашении предусмотрена опция выкупа прав на защитника за € 12 млн.

Читайте такжеМиколенко: Луческу требует, чтобы мы шли вперед и забивали еще, даже если выигрываем 3:0

В нынешнем сезоне Лирола провёл 12 матчей в итальянской Серии А и отдал 1 результативную передачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсель (Франция) Марсель Фиорентина Поль Лирола
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...