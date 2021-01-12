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Почеттино подтвердил, что Неймар восстановился от повреждения

Франция
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Сможет дебютировать при новом тренере

Почеттино подтвердил, что Неймар восстановился от повреждения
UA-Футбол
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Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино подтвердил, что Неймар восстановился от травмы перед матчем за Суперкубок Франции.

"Неймар восстановился от повреждения. В среду утром будет принято окончательное решение - сможет он сыграть в старте или нет.

Мбаппе в прекрасной форме. Мы думаем о различных вариантах на завтра, чтобы быть как можно более конкурентоспособными", - приводит слова аргентинского тренера сайт парижан.

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"ПСЖ" завтра сыграет против "Марселя", разыграв Суперкубок Франции.

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В статье: Неймар Маурисио Почеттино Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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