Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почеттино подтвердил, что Неймар восстановился от повреждения
Сможет дебютировать при новом тренере
Главный тренер "ПСЖ" Маурисио Почеттино подтвердил, что Неймар восстановился от травмы перед матчем за Суперкубок Франции.
"Неймар восстановился от повреждения. В среду утром будет принято окончательное решение - сможет он сыграть в старте или нет.
Мбаппе в прекрасной форме. Мы думаем о различных вариантах на завтра, чтобы быть как можно более конкурентоспособными", - приводит слова аргентинского тренера сайт парижан.
"ПСЖ" завтра сыграет против "Марселя", разыграв Суперкубок Франции.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заря спасла ничью в первом спарринге на сборах в Турции
- Динамо получало предложение по Шабанову из Казахстана
- (Анти) Герой футбольного дня. Александр Филлипов
- Это его приоритет: Почеттино желает приобрести в Пари Сен-Жермен лидера атак Манчестер Сити
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...