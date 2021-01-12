Франция
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Рома хочет зимой избавиться от троих футболистов
Осталось найти покупателей
Римская "Рома" хочет зимой серьезно почистить состав.
По данным Calciomercato, руководство "волков" хочет найти покупателей для Пасторе, Жезуса и Фасио. Зарплата первых двух в сумме превышает шесть миллионов евро.
Ранее также сообщалось, что "Рома" продлит
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