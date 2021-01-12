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Рома хочет зимой избавиться от троих футболистов

Франция
(1 голосов)

Осталось найти покупателей

Рома хочет зимой избавиться от троих футболистов
UA-Футбол
Новина українською

Римская "Рома" хочет зимой серьезно почистить состав.

По данным Calciomercato, руководство "волков" хочет найти покупателей для Пасторе, Жезуса и Фасио. Зарплата первых двух в сумме превышает шесть миллионов евро.

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Ранее также сообщалось, что "Рома" продлит контракт с Мхитаряном.

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В статье: Хавьер Пасторе Федерико Фасио Рома (Рим) Жуан Жезус
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