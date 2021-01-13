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Ницца ведет переговоры по аренде хавбека МЮ Лингарда
Джесси может временно переехать во Францию
Полузащитник "
Как сообщает Sky Sports, французский клуб хочет арендовать игрока, при этом не упоминая о сроках аренды.
Представители игрока уже обсудили с "Ниццей" детали аренды, а официальные переговоры между клубами должны стартовать следующей неделе.
При этом, руководство "Юнайтед" еще не решило окончательно, стоит ли отпускать полузащитника в это трансферное окно.
Напомним, в конце года "манкунианцы"
В текущем сезоне футболист не провел ни одного матча ни в Премьер Лиге, ни в Лиге Чемпионов. На его счету только две встречи в Кубке английской лиги.
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