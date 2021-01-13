Ницца ведет переговоры по аренде хавбека МЮ Лингарда

Полузащитник " МЮ " Джесси Лингард может продолжить карьеру в "Ницце".

Как сообщает Sky Sports, французский клуб хочет арендовать игрока, при этом не упоминая о сроках аренды.

Представители игрока уже обсудили с "Ниццей" детали аренды, а официальные переговоры между клубами должны стартовать следующей неделе.

При этом, руководство "Юнайтед" еще не решило окончательно, стоит ли отпускать полузащитника в это трансферное окно.

Напомним, в конце года "манкунианцы" активировали опцию автоматического продления соглашения с Лингардом до лета 2022 года.

В текущем сезоне футболист не провел ни одного матча ни в Премьер Лиге, ни в Лиге Чемпионов. На его счету только две встречи в Кубке английской лиги.