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Официально: 32-летний Слимани - игрок Лиона
Займет место Дембеле
Французский "Лион" официально объявил о подписании Ислама Слимани.
Исходя из сообщений в СМИ, "Лестер" отпустил форварда бесплатно, даже несмотря на то, что ему оставалось полгода по контракту. В текущем сезоне Слимани отыграл лишь три матча.
Bienvenue Islam Slimani ! ????????????????#Slimani2022 pic.twitter.com/9aMUl5FEHw— Olympique Lyonnais (@OL) January 13, 2021
Стоит отметить, что в "Лионе" Слимани займет место Мусса Дембеле, который
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