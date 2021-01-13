Официально: 32-летний Слимани - игрок Лиона

Французский "Лион" официально объявил о подписании Ислама Слимани.

Исходя из сообщений в СМИ, "Лестер" отпустил форварда бесплатно, даже несмотря на то, что ему оставалось полгода по контракту. В текущем сезоне Слимани отыграл лишь три матча.