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Официально: 32-летний Слимани - игрок Лиона

Франция
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Займет место Дембеле

Официально: 32-летний Слимани - игрок Лиона
UA-Футбол
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Французский "Лион" официально объявил о подписании Ислама Слимани.

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Исходя из сообщений в СМИ, "Лестер" отпустил форварда бесплатно, даже несмотря на то, что ему оставалось полгода по контракту. В текущем сезоне Слимани отыграл лишь три матча.

Стоит отметить, что в "Лионе" Слимани займет место Мусса Дембеле, который переедет в Мадрид.

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В статье: Лион Ислам Слимани Лестер Сити
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