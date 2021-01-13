ПСЖ потерял 125 млн евро и переводит 400 сотрудников на неполную рабочую неделю

Финансовая ситуация в "Пари Сен-Жермен" критическая, как и в остальных французских клубах.

Согласно исследованию авторитетной аудиторской компании KPMG, по итогам сезона-2019/20 парижский клуб потерял чистыми 125 млн евро. Для контекста, убытки "Ювентуса" составили 89 млн, а вот "Реал" и "Бавария" даже вышли в плюс - 0,3 и 5,9 млн соответственно.

Столь плачевное положение "ПСЖ" было связано с досрочным окончанием чемпионата, из-за которого клуб недополучил деньги от ТВ-транслятора, а также потерял доход от продажи билетов и прочих развлечений во время матчей на "Парк де Пренс" (Matchday).

В текущем сезоне, однако, ситуация лишь усугубилась. В августе-сентябре во Франции пускали по 1-5 тысяч зрителей, но затем запретили и их из-за стремительного роста количества заболевших на COVID. Вдобавок Лига 1 осталась без ТВ-контракта после того, как Mediapro отказался платить по счетам. Продать же права без аукциона Canal+ не получилось - его директор Максим Саада наоборот вернул лиге уже приобретенный миноритарный пакет матчей, чтобы она организовала новый тендер. В Canal+ небезосновательно рассчитывают, что цены в кризис будут гораздо ниже, чем это было на предыдущих торгах в 2018 году.

Решение Canal+ больно ударило по клубам. Та же KPMG прогнозирует, что при сложившейся ситуации "ПСЖ" до конца сезона-2020/21 потеряет 200 млн евро.

По информации France Bleu, 4 января свыше 400 сотрудникам "Пари Сен-Жермен" (из 750) сократили рабочую неделю. Это касается юристов, продавцов, маркетологов и вообще всех, кроме спортивного отдела. Это притом, что в марте 2019-го части отделов уже сокращали рабочее время и, соответственно, зарплату.

Вчера боссы "ПСЖ" провели первые переговоры и с футболистами относительно сокращения зарплат, но об их итогах пока ничего не известно.

"Как футболисты мы осознаем всю сложность ситуации с пандемией. Во время паузы в соревнованиях нам уже сокращали зарплаты, и мы не знаем, чего ждать дальше. Пока нас еще ни о чем не просили", - говорил вчера утром журналистам Кейлор Навас.

Судя по всему, глобального сокращения зарплат не избежать, и речь касается не только парижских суперзвезд, но и вообще всех во Франции. Вчера даже профсоюз футболистов (UNFP) на встрече с владельцами клубов и представителями лиги призвал игроков пойти на этот шаг, чтобы "спасти французский профессиональный футбол".

Отвечая на вопрос, готовы ли мультимиллионеры, вроде Неймара, Мбаппе или Депая урезать зарплаты, представитель UNFP Сильвен Кастендош отметил, что "им объяснили, чем грозит безответственность и эгоизм, но они требует четких условий и, прежде всего, ограниченного срока действия сделки".